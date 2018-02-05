Afrin'de yeni görüntüler ÖSO komutanı gönderdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Kürt komutanı ve sözcüsü Azad Şabo, terörden arındırılan bir yerleşimi ziyaretinde çatışmalardan kaçan halka evlerine dönmeleri için güvence verirken, siviller de ÖSO'nun kendilerini koruduğunu, ihtiyaçlarını giderdiği anlatarak, Afrin halkına mesaj gönderdi.

ÖSO'nun saldırı tugayı komutanlarından ve Ceyşul Nıhbe'nin (Seçkin Ordu) Sözcüsü Şabo, operasyon bölgesindeki AA muhabirlerine Afrin'de terörden arındırılan Kürdo mevkisindeki yerleşimden çektikleri görüntüyü gönderdi.

Görüntüde Kürdo'yu ziyaret ederek bölge halkıyla Kürtçe ve Arapça samimi şekilde sohbet ettiği görülen Şabo'nun, halka korkmamalarını, bölgeyi terör örgütünden temizlemeye devam edeceklerini söylediği görüldü.

Şabo'nun ziyaretine eşlik eden ÖSO askerleri yardım malzemesi dağıtırken, Kürt komutan, "Buraları görmeye geldik. Gördüğünüz gibi halk şu an burada bizimle. Afrin’deki (kent merkezi) halkımıza mesaj vermek için şimdi buradan birisiyle konuşacağız." ifadesini kullandı.



"İSTEYEN RAHATÇA GELSİN": İsmini vermeyen bir bölge sakini, şunları söyledi: "Biz burada çok iyiyiz. (ÖSO) Bize iyi davranıyorlar. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Gitmek isteyenler olursa yol veriyorlar. Kalanlara da ellerinden geldiği kadar yardım ediyorlar. Şu ana kadar bir tavuğumuza bile dokunmadılar. İyilikten başka bir şeylerini görmedik. (Çatışmalardan kaçarak evlerini terk edenlere seslenerek) Buradaki evlerine, mülklerine, eşyalarına ve hayvanlarına bakmak isteyen olursa rahatça gelsin. Suyumuzu, ekmeğimizi veriyorlar ve bize çok iyi davranıyorlar."

Ardından konuşmaya devam ettiği görülen Şabo, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah, halkımız çok mutlu. Özgürleştirdiğimiz bütün yerlere halkımızın dönmesini bekliyoruz. Onlara güvence veriyoruz. Çok şükür buradaki hiç kimseye bir rahatsızlık verilmedi. Bakınız çocukları, tavukları burada. PYD tarafından Afrin’de tutsak olan kardeşlerimiz inşallah en yakın zamanda topraklarına geri döner. Çok yakın zamanda onlar için güvenli geçiş noktaları sağlayacağız."

Şabo, Afrin'den sonra Münbiç'te de halkı PYD örgütünden kurtaracaklarını vurgulayarak, "İnşallah bütün Kürt bölgelerini bu örgütten temizleyeceğiz. PYD çeteleri çocuklarımızı, kızlarımızı silah altına aldı, zulüm etti. Onlar halkımızı göçe zorladı, ülkedeki yıkımlardan onlar sorumlu." dedi.

Çatışmalardan kaçarak evlerini terk edenlere çağrıda bulunan Şabo, "Bizler bölgeyi yıkmak için gelmiyoruz. Çok şeyden çocuk ve siviller, zarar görmesin diye vazgeçiyoruz. Halkımız evlerine dönsün, bizim saflarımızda olsunlar. Yeter ki onlarla birlikte PYD ajanları gelmesin. Eli kanlılar gelmesin. Gördüğünüz gibi Kürt halkı burada rahat." değerlendirmesini yaptı.

"KİMSE MALIMIZA EL KOYMADI": Söze giren bir kadın da, "Bizim tek isteğimiz evimizde rahat olmak. Başka bir şey istemiyoruz. Allah sizlerle olsun. Sizi muvaffak eylesin. Çok rahatız. Kimse bizim malımıza, hayvanlarımıza el koymadı." diye konuştu.

Görüntülerde Şabo'nun kadının duasının üzerine elini öptüğü, sakinlerden helallik isteyerek ayrıldığı ve "İnşallah tüm Afrin özgür olacak." dediği görüldü.

TSK ve ÖSO, 20 Ocak'ta başlayan operasyonda Afrin'in kuzey, batı ve doğusundan toplam 33 noktayı terörden arındırdı.