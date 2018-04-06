  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkent’ten aileleri mutlu eden haber!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf!

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf!

Afrin’deki operasyonlarda sağ yakalanan terör örgütü PKK/YPG'li terörist, sivil halka yaptıkları zulmü anlattı. Kan donduran itiraflarda bulunan terörist 'Paralarını alıp başlarından vurduk. Kaçmasınlar diye kadınların ayaklarının altını kestik ve bir kadının torununa tecavüz ettik' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-04-2018 10:03 - Güncelleme: 06-04-2018 10:03

Afrin'de sağ olarak yakalanan teröristlerin verdiği ifadeler kan dondurdu. Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bölge halkına kurdukları alçak tuzakları ve yaptıkları akıl almaz işkenceleri anlattı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, son 10 günde halkın, Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco yerleşim yerlerinde teslim ettiği, 2'si kadın 8 terörist, halka nasıl zulüm ettiklerini detaylarıyla anlattı:

Delil Rojova: "Bize 'Bizim yanımızda değil Türkiye'nin yanında yer alanları çoluk çocuk demeyin kurşuna dizin. Birkaç tanesinin ayaklarına bomba bağlayın ve herkesin göreceği yerde uzaktan kumandayla patlatın ki ibret olsun. Sonlarının böyle olacağını görüp yanımızda yer alsınlar' talimatı verdiler."

4'Ü ÇOCUK 11 SİVİLİ VURDU: Bedir Afrin: "Asker sınırdan içeriye girince başımızdaki Welat Temir bize 'Sizin yanınızda olmayanların ağlayıp yalvarmalarına aldırış etmeyin. Siz onlara acırsanız, ben de size acımam kafanıza sıkarım."

Hemze Sipan: "Afrin'in girişinde 80 kişilik grubu toplayan Ehmed Baran kod adlı terörist, 'Arkanızda yaralı bırakmayın. Namluyu karnına dayayın tetiğe basın' diye talimat verdi."

Numan Zehlen: "Cinderesi'nden 20 arkadaş bizi Afrin'e gönderdiler. 'Yollarına mayın döşeyin. Üzerlerine el yapımı patlayıcı atın. Halkın bölgeyi terk etmesine asla müsaade etmeyin' dediler. Ben ateş etmedim ama 2'si kadın 4'ü çocuk 11 sivili yanımdaki Argeş Cano kod adlı terörist kurşuna dizdi."

AYAKLARININ ALTINI BIÇAKLA KESTİK

Şiyar El Recep: "Dış mahallelerin birinde eşyalarını motosikletine yüklemiş gitmeye hazırlanan aileyi ikna edemedik. Üzerlerinde bulunan para ve 2 altını aldıktan sonra kafalarına ateş ettik. Bir başka evde ise erkekler yoktu. Yanımda bulunan kişiler kadınlar kaçmasın diye ayaklarının altını bıçakla kestiler."

YAŞLI KADININ TORUNUNA TECAVÜZ

Hogir Çiya: "3 yıl önce çatısında bulunduğumuz evin içine girdi. Yaşlı bir kadın ile torunum dediği 14-16 yaşlarında bir kız vardı. Yaşlı kadın, 'Türk askeri gelecek. Sizden kurtulacağız' deyince yanımdaki, yaşlı kadının torununu çatıya çıkardı. Yukarı çıkıp baktığımda, kızı üstü çıplak, boğazına kemer bağlanmış cansız yatarken gördüm. Niye yaptın diye kızdığımda da beni öldürmekle tehdit etti."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • fatih 06 Nisan 2018 10:58 vallahi hepsi geberse insan diye bakmam üzerlerine basar geçerim, nefret ediyorum bu aşağılık mahlukatlardan. bu cuma günü Rabbime yalvarıyorum hem dünyada hem ahirette bunlara acıların en büyüğünü yaşatsın!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro