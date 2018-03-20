Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay

Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği tespit edilen bir binada örgüte ait çok sayıda kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu. Sasani İmparatorluğu'nun kitaplarda yer alması ise dikkat çekti.

Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde teröristlerin önceden kullandığı binalarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği tespit edilen bir binada örgüte ait çok sayıda kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu. Sasani İmparatorluğu'nun kitaplarda yer alması ise dikkatlerden kaçmadı.

19
Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay

BİNALAR DİDİK DİDİK ARANIYOR: Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk askerleri, teröristlerin önceden kullandığı binalarda el yapımı patlayıcı ve mayınlarını imha etme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere eğitim verildiği bir bina tespit edildi. Yapılan aramalarda binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi. El yapımı patlayıcıların imha edilmesinin ardından bina içerisinde yapılan aramalarda teröristler için hazırlanan kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu.

29
Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay

KİTAPLARDA SASANİ İMPARATORLUĞU: Teröristlerin okuması için hazırlanan kitapların içeriğinde Sasani İmparatorluğu'nun tarihini anlatan bilgilerin bulunması dikkat çekti.

39
Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay

SÖZDE KANTON YÖNETİMİNDE YER ALAN KİŞİLER İÇİN KİMLİK KARTI: Binada yapılan aramalarda ele geçen bir başka belgenin ise sözde kanton yönetimin yönetiminde yer alan kişiler için hazırlanan kimlik kartları olduğu öğrenildi. Sözde yönetimde yer alacak kişilerinin kimlik bilgilerinin yer aldığı kartlar güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro