Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay

Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği tespit edilen bir binada örgüte ait çok sayıda kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu. Sasani İmparatorluğu'nun kitaplarda yer alması ise dikkat çekti.

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde teröristlerin önceden kullandığı binalarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği tespit edilen bir binada örgüte ait çok sayıda kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu. Sasani İmparatorluğu'nun kitaplarda yer alması ise dikkatlerden kaçmadı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

BİNALAR DİDİK DİDİK ARANIYOR: Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk askerleri, teröristlerin önceden kullandığı binalarda el yapımı patlayıcı ve mayınlarını imha etme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere eğitim verildiği bir bina tespit edildi. Yapılan aramalarda binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi. El yapımı patlayıcıların imha edilmesinin ardından bina içerisinde yapılan aramalarda teröristler için hazırlanan kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

KİTAPLARDA SASANİ İMPARATORLUĞU: Teröristlerin okuması için hazırlanan kitapların içeriğinde Sasani İmparatorluğu'nun tarihini anlatan bilgilerin bulunması dikkat çekti. Twitter

Facebook

Google Plus

3 9