Afrin'de son durum ne? Siviller de PKK'lılar da kaçıyor...

AFRİN'deki PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen terörist sayısı 3 bin 530'a yükseldi... Genelkurmay son dakika açıklamayla öldürülen terörist sayısını açıklarken, Afrin'deki sivillerin kenti terk edişleriyle ilgili de çarpıcı bir video paylaştı...

Afrin’de yapılan operasyonda çember iyice daralırken, sivil halkın şehri terk etmesine izin vermeyen ve sivilleri kalkan olarak kullanan PKK/PYD terör örgütü mensupları, halkın şehri terk etmemesi için barikatlar oluşturuyor. Afrin halkının teröristlerin kurdukları barikatları kazma-kürek ve elleri ile aşarak şehri terk etmesi TSK tarafından görüntülendi.

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