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Afrin'de son durum ne? Siviller de PKK'lılar da kaçıyor...

Afrin'de son durum ne? Siviller de PKK'lılar da kaçıyor...

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı 56. gününe girerken TSK'dan son dakika açıklama geldi... TSK öldürülen terörist sayısın 3 bin 530 olarak açıkladı... İşte Afrin'den son haberler...

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 09:52 - Güncelleme: 16-03-2018 10:08

AFRİN'deki PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen terörist sayısı 3 bin 530'a yükseldi... Genelkurmay son dakika açıklamayla öldürülen terörist sayısını açıklarken, Afrin'deki sivillerin kenti terk edişleriyle ilgili de çarpıcı bir video paylaştı...

Afrin’de yapılan operasyonda çember iyice daralırken, sivil halkın şehri terk etmesine izin vermeyen ve sivilleri kalkan olarak kullanan PKK/PYD terör örgütü mensupları, halkın şehri terk etmemesi için barikatlar oluşturuyor. Afrin halkının teröristlerin kurdukları barikatları kazma-kürek ve elleri ile aşarak şehri terk etmesi TSK tarafından görüntülendi.

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Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Neden 16 Mart 2018 10:11 Neden kacmalarina izin verip gozyumuyorsunuz neden.öldurmeyip kacmasina goz yumdugunuz her terorist ilerde bir kardesinizun olumune sebep olacak.firsat varken temizleyin

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