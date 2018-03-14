Afrin'de son durum ne? Kaç terörist öldürüldü kaç köy kurtarıldı?..

Afrin'e yönelik zeytin Dalı Harekatı'nda 54. gün öldürülen terörist sayısı 3 bin 444'e yükseldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin bugün akşama kadar düşmüş olur" haberi verdi... TSK ve ÖSO 8 köyü daha PKK'dan temizledi...

Afrin'deki PKK/PYD ve DEAŞ terörünü temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 54. gününe girdi. Genelkurmay Başkanlığı, Afrin operasyonu kapsamında şimdiye kadar öldürülen terörist sayısının 3 bin 444'e yükseldiğini açıkladı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Muhtarlar Buluşması'nda "Temenni ederim ki Afrin bugün düşer" dedi... Sivillerin Afrin'den çıkışı sürerken, TSK ve ÖSO 8 köyü daha PKK'dan temizledi... İşte Afrin'den son gelişmeler... Twitter

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8 KÖY DAHA KURTARILDI: Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizlendi. Böylece Afrin operasyonunda bugüne kadar 190'ı köy ve 37'si kritik nokta olmak üzere 227 yer PKK'dan temizlenmiş oldu... Kuşatma iyice daraltıldı... TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'i hakim tepelerden gözetlemeye başladı... Twitter

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KANDİL EKİBİ KAÇTI: Zeytin Dalı harekâtında Afrin şehir merkezinin kuşatılması terör örgütü PYD/YPG/PKK’da çözülmeleri de beraberinde getirdi. Kandil’in harekât başlamadan önce Afrin’e gönderdiği üst düzey PKK’lı yöneticilerin Afrin’in kuşatılmaya başlamasıyla kenti terk ettikleri kaydedildi. İstihbarat birimlerinin, yerel kaynaklar ve yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden elde ettiği bilgilerde, “Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin Afrin’i terk eden sivillerin arasına karışarak kentten ayrıldığı ancak geride kalanlara ise Afrin’i terk etmemeleri, direnmeleri talimatı verdikleri” belirtildi. Twitter

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