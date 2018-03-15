Afrin'de son durum ne? İşte son harita...

TSK'dan son dakika açıklaması: Afrin'de öldürülen terörist sayısı 3 bin 524'e yükseldi... Şimdiye kadar 233 nokta PKK/PYD'den temizlendi... Siviller kaçarken, PKK elebaşları da sivillerin arasında kaçıyor. İşte Afrin'in son haritası...

AFRİN'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı 55. gününe girerken, Genelkurmay Başkanlığı'ndan flaş açıklama geldi. TSK, Afrin'de öldürülen terörist sayısının 3 bin 524'e yükseldiğini açıkladı. TSK ve ÖSO'nun harekâtta kontrol altına aldığı bölge sayısı dün itibariyle 194'ü köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 233 oldu. Afrin kuşatıldı, sadece bir noktadan sivillerin çıkışına izin veriliyor. Teröristler sivillerin çıkışını engellemeye çalışırken, yönetici konumdaki teröristlerin ailelerini de alarak sivillerin arasına karışıp Afrin'i terkettikleri belirlendi. Afrin merkezi 24 saat gözleyen İHA'lar sayesinde PKK'nın Afrin'deki hazırlıkları tespit edildi. JÖH ve PÖH ona göre hazırlık yapıyor. Twitter

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İŞTE SON AFRİN HARİTASI: Zeytin Dalı Harekatı'nın 54. gününde TSK ve ÖSO'nun harekâtta kontrol altına aldığı bölge sayısı 194'ü köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 233'e yükseldi. Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor. Twitter

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İHA GÖZETLİYOR, JÖH VE PÖH PLAN TAZELİYOR: TSK ve ÖSO’nun kuşattığı Afrin’in üç boyutlu haritaları, meskûn mahal operasyonları için insansız hava araçları (İHA) tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Operasyonlarda ön saflarda yer alacak Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât timleri, bu haritalar üzerinden planlarını hazırlıyor. Twitter

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