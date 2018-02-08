Afrin'de son durum ne? Bordo Berelilerden gelen görüntü

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD ve IŞİD hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 20. gününde cephede son durum ne? Genelkurmay Başkanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 28'e yükseldiğini duyurdu. Türk Özel Kuvvetleri Şeyh Horoz Dağı'na girdi...

ABDULLAH AĞAR PAYLAŞTI AFRİN'DE ASKERİN POSTALI: Zeytin Dalı harekatı Afrin kırsalında devam ederken emekli bordo bereli ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf oldukça dikkat çekti. Ağar'ın paylaştığı fotoğraf adeta Afrin'de teröristlere karşı verilen mücadeleyi özetledi. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırdı.

Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki Mehmetçik’ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL’dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.

DÜN 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

PYD MÜHİMMAT DESOPUNA BASKIN: Terör örgütü YPG'nin girilmez dediği Bülbül'de karargahlarını dağıtan ve terörist başı Öcalan resimlerini yere atan asker, bu sefer de yine teröristlere ait bir mühimmat deposuna baskın yaptı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda silahları tek tek gösteren asker, teröristlerin elinde olan silahları gözler önüne serdi.

ÖZEL KUVVETLER HOROZ DAĞI'NDA: Şeyh Horoz Dağı'na giren Türk özel kuvvetler askerlerinin ilk fotoğrafı yayınlandı. Dağda yaralı yakalanan bir YPG'li terörist, hastaneye kaldırıldı.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında mehmetçiğin bölgedeki operasyonları sürerken dün akşam tanksavar ve roketlerle yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit olmuştu.

Afrin şehitlerinin sayısı kaç oldu? İşte tüm şehitlerin isimleri ve hikayeleri HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN