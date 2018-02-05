Afrin'de son durum! 35 nokta PKK'dan temizlendi...

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Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen terörist sayısı 947'ye yükseldi. Çemberin daraldığı Raco bölgesinde, güneydeki Surkah köyü YPG'li teröristlerden alındı. İçişleri Bakanlığı, Afrin konusunda kara propaganda yapan 449 kişinin gözaltına alındığını açıkladı... Bugün iki köy daha PKK'dan temizlendi. Böylece 35 nokta PKK/PYD'den arındırılmış oldu... İşte Afrin'den son haberler..
Zeytin Dalı harekâtında teröristlerden temizlenen bir dağa Türk bayrağı dikildi. Görüntülerde, bir özel kuvvetler askeri bayrağı tutarken bir diğer asker ezan okuyor.
Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Surki köyünü başlattıkları operasyonla PYD/PKK'dan temizledi. Surki Köyü, Racu beldesinin batısındaki ve Şeyh Hadid'in kuzeyindeki cephelerin birleştirilerek Afrin'in batısında geniş bir cephe hattı oluşturulmasına yönelik operasyonla PYD/PKK'dan alındı.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşimi ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 35 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Sukri köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü."
İçişleri Bakanlığı: Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 449 şüpheli gözaltına alındı.
Çemberin daraldığı Raco bölgesinde, güneydeki Surkah köyü YPG'li teröristlerden alındı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur." bilgisi verildi.TSK dün gece yarısı da Afrin operasyonunda 2 askerin şehit olduğunu 5 askerin de yaralandığını açıklamıştı.
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