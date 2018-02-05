  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin'de son durum! 35 nokta PKK'dan temizlendi...

Afrin'de son durum! 35 nokta PKK'dan temizlendi...

AFRİN harekatından son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de öldürülen terörist sayısının 947'ye yükseldiğini duyurdu. Raco bölgesindeki Surkah Köyü de PYD'lilerden temizlendi. Kara propagandadan 449 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-02-2018 08:06 - Güncelleme: 05-02-2018 13:30

Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen terörist sayısı 947'ye yükseldi. Çemberin daraldığı Raco bölgesinde, güneydeki Surkah köyü YPG'li teröristlerden alındı. İçişleri Bakanlığı, Afrin konusunda kara propaganda yapan 449 kişinin gözaltına alındığını açıkladı... Bugün iki köy daha PKK'dan temizlendi. Böylece 35 nokta PKK/PYD'den arındırılmış oldu... İşte Afrin'den son haberler..

12:50O BAYRAK O DAĞA BÖYLE DİKİLDİ

Zeytin Dalı harekâtında teröristlerden temizlenen bir dağa Türk bayrağı dikildi. Görüntülerde, bir özel kuvvetler askeri bayrağı tutarken bir diğer asker ezan okuyor.

12:25KUZEY CEPHESİ BİRLEŞTİRİLDİ

 Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Surki köyünü başlattıkları operasyonla PYD/PKK'dan temizledi. Surki Köyü, Racu beldesinin batısındaki ve Şeyh Hadid'in kuzeyindeki cephelerin birleştirilerek Afrin'in batısında geniş bir cephe hattı oluşturulmasına yönelik operasyonla PYD/PKK'dan alındı.

12:2035 NOKTA PKK'DAN TEMİZLENDİ

 TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşimi ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 35 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Sukri köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü."

11:00449 KİŞİYE PROPAGANDA GÖZALTISI

İçişleri Bakanlığı: Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 449 şüpheli gözaltına alındı.

09:40SURKAH KÖYÜ DE PYD'DEN TEMİZLENDİ

Çemberin daraldığı Raco bölgesinde, güneydeki Surkah köyü YPG'li teröristlerden alındı.

08:00GENELKURMAY SON RAKAMI AÇIKLADI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur." bilgisi verildi.TSK dün gece yarısı da Afrin operasyonunda 2 askerin şehit olduğunu 5 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Şok iddia! 400 PKK'lıyı Afrin'e ABD askeri konvoyu taşıyor

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin'de son durum! 35 nokta PKK'dan temizlendi... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2018 14:10 e oldumu simdi.. hem bayrak dik hemde ezan oku.. irtica hortluyor diye kendini yırtacak nice kokanalar var koç yiğitlerim.. birilerinizin bileğine bir diğerinizin sesine yüreğine sağlık.. allah sizi başımızdan eksik etmesin.. vurduğunuz her yerden ypg pkk deaş leşleri yükselsin..

    CEVAP YAZ 2 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat