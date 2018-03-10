Afrin'de son dakika haberi TSK'dan flaş açıklama

Afrin'de son dakika gelişmesi. TSK açıklama yaparak etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3195 teröristin etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

AFRİN İLÇE MERKEZİ SINIRLARINA ULAŞILDI

Harekatın 49. gününde TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye, Anab ve Meryemeyn köyleri teröristlerden temizlendi. Afrin'in Büyük Halobu köyü de teröristlerden arındırılarak, Afrin ile Azez'e su sağlayan baraj kontrol altına alındı.

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