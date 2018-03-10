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Afrin'de son dakika haberi TSK'dan flaş açıklama

Afrin'de son dakika haberi TSK'dan flaş açıklama

Afrin'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince harekatın başlangıcından bu yana 3195 terörist etkisiz hale getirildi.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 09:49 - Güncelleme: 10-03-2018 09:49

Afrin'de son dakika gelişmesi. TSK açıklama yaparak etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3195 teröristin etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

AFRİN İLÇE MERKEZİ SINIRLARINA ULAŞILDI
Harekatın 49. gününde TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye, Anab ve Meryemeyn köyleri teröristlerden temizlendi. Afrin'in Büyük Halobu köyü de teröristlerden arındırılarak, Afrin ile Azez'e su sağlayan baraj kontrol altına alındı. 

Afrinli köylüler ÖSO üyelerini sevinçle karşıladı

 

Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak!Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak!Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak!Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

TSK ve ÖSO Afrin'de kritik noktayı aldıTSK ve ÖSO Afrin'de kritik noktayı aldıTSK ve ÖSO Afrin'de kritik noktayı aldıTSK ve ÖSO Afrin'de kritik noktayı aldıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Mart 2018 10:31 93 te bosnadan ziyade hedef bizdik sokaklarda pkkli itler türkleri avlayacaktı tıpkı sırpların bosnalıları avlaması gibi ozamanki asker ve sivil yöneticiler bizi bosna olmaktan kurtarmıştı ..şimdide afrin gibi olacaktık şimdiki yöneticilerde geçte olsa hatalar yapsada uyandı ve bizi afrin olmaktan kurtardı..bu yukarda seyrettiğimiz manzaraları biz türkiyenin tüm güneyinde yaşayacaktık ..bu hamleyide Türkiye atlattı..ALLAH BUNDAN SONRAKİ HAMLELERDENDE TÜRK'Ü TÜRKİYE'Yİ KORUMASI DİLEĞİMİZLE..

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