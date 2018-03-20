Afrin'de son dakika glişmesi! 3 YPG'li terörist...

Afrin'den son dakika çok çarpıcı detaylar ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlere göz açtırılmıyor. Bugün Afrin halkı teröristlere şok üstüne şok yaşattı. Son dakika haberine göre Afrin halkı yakaladıkları teröristleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeyin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin merkezine Türk bayrağını dikti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kentte hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara Afrinliler de destek veriyor.