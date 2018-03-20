Afrin'de son dakika glişmesi! 3 YPG'li terörist...

Afrin'den son dakika çok çarpıcı detaylar ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre Afrin halkı yakaladıkları teröristleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti.

Afrin'de son dakika glişmesi! 3 YPG'li terörist...

Afrin'den son dakika çok çarpıcı detaylar ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlere göz açtırılmıyor. Bugün Afrin halkı teröristlere şok üstüne şok yaşattı. Son dakika haberine göre Afrin halkı yakaladıkları teröristleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeyin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin merkezine Türk bayrağını dikti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kentte hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara Afrinliler de destek veriyor.

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Afrin'de son dakika glişmesi! 3 YPG'li terörist...

Uzun süredir güvenlik ve huzur özlemi çeken Afrin halkı, yakaladıkları 3 teröristi Mehmetçik'e teslim etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara kentte yaşayanlar da destek veriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı sırasında sivillere yönelik gösterdiği hassasiyet, Afrin'in alınmasının ardından ilçe merkezindeki binalarda kendini gösterdi.

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Afrin'de son dakika glişmesi! 3 YPG'li terörist...

Merkezde sadece teröristlerin mevzi yaptığı ve güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği noktalarda hasar bulunurken, başta hastane ve cami olmak üzere diğer binalarda tek kurşun izi dahi bulunmuyor.

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Afrin'de son dakika glişmesi! 3 YPG'li terörist...

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