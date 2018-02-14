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Afrin'de son dakika gelişmesi! Bir köy daha temizlendi

Afrin'de son dakika gelişmesi! Bir köy daha temizlendi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan ve 26'ncı gününe giren 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485'e yükseldi. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Kude köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 15:01 - Güncelleme: 14-02-2018 15:01

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan ve 26'ncı gününe giren 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485'e yükseldi. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Kude köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeybatısındaki Kude köyünü teröristlerden arındırdı.

KUDE KÖYÜ TEMİZLENDİ
Edinilen bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Kude köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

TOPLAM 54 NOKTA OLDU
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 36'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 54 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • MİSAFİR 14 Şubat 2018 15:46 TEMİZLEYİN İNSANLIK DÜŞMANI HAİNLERİ KOÇLARIM ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN ALLAH DEYİN GEBERTİN BU İSLAM DÜŞMANLARINI MÜSLÜMAN DÜŞMANLARINI MAZLUM DÜŞMANLARINI İŞGALCİLERİ KATLİAMCI ZALİMLERİ HİÇ ACIMAYIP GEBERTİN

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