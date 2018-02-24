Afrin'de siviller vuruldu iddiası TSK görüntü paylaştı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması. Genelkurmay, siviller vuruldu iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında "Afrin'de siviller ayrıldıktan sonra terör hedefi vuruldu" denildi.
KARA PROPAGANDAYA YANIT: Kaynaklar, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillere yönelik hassasiyetin Türkiye'nin tarihi miras ve kültürel değerlerine uygun olarak özenle sürdürüldüğüne dikkati çekti.
AFRİN'E YAKLAYAN İKİ KONVOY: TSK'nın Afrin'de siviller ayrıldıktan sonra terör hedeflerini vurmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrin'de TSK'nın vurduğu terör konvoyuna ilişkin son dakika detaylar ortaya çıktı. TSK'nın ateşinden önce Afrin'e yaklaşan 2 konvoy tespit edildi.
SİVİLLER AYRILDIKTAN SONRA KONVOY VURULDU
Birinde sivillerin olduğu tespit edilirken diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı. TSK, diğer konvoy ayrıldıktan sonra teröristlere mühimmat götüren konvoyu vurdu.
Afrin son dakika TSK'dan flaş açıklama
Afrin'de ele geçirilen köyde şoke eden görüntü
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