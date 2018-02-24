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Afrin'de siviller vuruldu iddiası TSK görüntü paylaştı

Afrin'de siviller vuruldu iddiası TSK görüntü paylaştı

Afrin'de terör konvoyunun TSK tarafından vurulmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrin'de siviller vuruldu iddiasıyla ilgili iddialar üzerine TSK yeni bir açıklama yaptı, görüntüleri paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 14:14 - Güncelleme: 24-02-2018 14:14

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması. Genelkurmay, siviller vuruldu iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında "Afrin'de siviller ayrıldıktan sonra terör hedefi vuruldu" denildi.

KARA PROPAGANDAYA YANIT: Kaynaklar, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillere yönelik hassasiyetin Türkiye'nin tarihi miras ve kültürel değerlerine uygun olarak özenle sürdürüldüğüne dikkati çekti.

AFRİN'E YAKLAYAN İKİ KONVOY: TSK'nın Afrin'de siviller ayrıldıktan sonra terör hedeflerini vurmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrin'de TSK'nın vurduğu terör konvoyuna ilişkin son dakika detaylar ortaya çıktı. TSK'nın ateşinden önce Afrin'e yaklaşan 2 konvoy tespit edildi.

SİVİLLER AYRILDIKTAN SONRA KONVOY VURULDU
Birinde sivillerin olduğu tespit edilirken diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı. TSK, diğer konvoy ayrıldıktan sonra teröristlere mühimmat götüren konvoyu vurdu.   

Afrin son dakika TSK'dan flaş açıklama

 

Afrin'de ele geçirilen köyde şoke eden görüntü

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Efeler 24 Şubat 2018 17:28 Misafir moğolistanda bizim anadoluda bizim sanada sıra gelecek haclilarla beraber hareket eden senin atalarindi kanin bozuk işte onlar neyle karşilaşmişsa sen ve senin gibilerde onunla karşilaşacak

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