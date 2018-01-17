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Afrin'de sıcak gelişme! Göç başladı

Afrin'de sıcak gelişme! Göç başladı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 22:20 - Güncelleme: 17-01-2018 00:32

AFRİN merkezindeki güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı.

Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2018 22:43 afrinden gelecek tek kisi ulkemize alinmamali nereye defolup gidrlerse gitsinler

    CEVAP YAZ 15 21
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