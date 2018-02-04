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Afrin'de PYD/PKK'lı teröristler tankımıza saldırdı: 5 asker şehit oldu

Afrin'de PYD/PKK'lı teröristler tankımıza saldırdı: 5 asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan bir Türk tankı PYD/PKK'lı teröristler tarafından vuruldu. Teröristlerin gerçekleştirdiği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğu açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 18:45 - Güncelleme: 04-02-2018 00:33

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 14 gün geride kalırken, TSK’nın özel operasyon birlikleri Darmık Dağı’nı teröristlerden temizledi ve Türk bayrağı dikti. Harekâtta bugüne kadar 825 PKK/PYD’li terörist öldürüldü. TSK'dan son yapılan açıklama da ise Afrin'de 5 askerimizin şehit düştüğü belirtildi.

İşte konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklama:

TSK: TANK SALDIRISINDA ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK'ya ait tankın vurulduğu bölge olan Şeyh Horoz bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2018 01:07 Allahim sen Türk milletini koru

    CEVAP YAZ 1 6
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