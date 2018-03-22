Afrin'de patlama: Şehit ve yaralılar var!

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerimiz şehit oldu. Acı haberi Başbakan Yıldırım verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) Lansman Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı harekâtı başarıyla tamamlandı. Şu anda temizlik yapılıyor. Maalesef teröristler giderken sağı solu EYP ile her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğini yaparken kayıplarımız da oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular. Bir yandan terörden bölgeyi temizledik. Şimdi de bölgede hayatı normale döndürecek; sağlığıyla, eğitimiyle, sosyal hayatıyla, ticaret hayatıyla insanların oraya dönüp hayatlarını sürdürebilmesi için altyapıyı oluşturuyoruz" diye konuştu.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Zeytin Dalı harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin isimleri şöyle: Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan (22), Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün (25) ve Piyade Sözleşmeli Er Hasan Kadir Demiral’ın (23).

HATAY'DA YAS

Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral'ın (23) Hatay'daki ana ocağına ateş düştü. Anne Döne Demiral'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 3 kardeşin en büyüğü ve bekar olan şehidin cenazesinin yarın Antakya'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Afrin şehidi Hataylı Er Hasan Kadir Demiral'in acı haberi ulaştı

"NE MUTLU BANA ŞEHİT BABASI OLDUM"

Oğlunun şehit olduğunu öğrenen baba Mustafa Sami Demiral, “Ne mutlu bana ki şehit babası oldum. Alın yazısı buymuş. Vatan sağ olsun, mevlam böyle uygun görmüş” dedi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları, şehidin kardeşi Taner Demiral’ın da İstanbul’da vatani görevini yaptığını söyledi.

ÜÇ GÜN ÖNCE AFRİN’E GİTMİŞTİ

Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün (25) acı haberi, Tokat’ın Turhal ilçesindeki anne Naciye ve baba Şahin Güllü’ye verildi. Haberi alan aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yakınları, bekar olan şehit Güllü’nün, izinli olarak geldiği memleketinden üç gün önce tekrar Afrin´e gittiğini söyledi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. 

Şehidin 20 gün önce sosyal medya hesabından "Suriye Afrin'den Selamün Aleyküm" diyerek bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

DUVARA TERTİBİNİ YAZDI

Şehit olan askerlerden Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan'ın (22), Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. Çalışkan ailesine, şehadet haberi Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Merkez Komutanı Albay Haklan Eroğlu sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Şehidin annesi Melike ve lise öğrencisi kardeşleri Rumeysa ile Baha Çalışkan, acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. 

1.5 yıllık sözleşmeli er olan Şehit Çalışkan’ın, vatani göreve gitmeden önce evinin bahçe duvarına, adının baş harfleriyle "96/2 MTÇ" yazdığı görüldü. Aslen Burdur Bucaklı olan ve Antalya'da oturan şehidin babası Arif Çalışkan'ın, 5 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

ŞEHİDİN "ASKER VATAN İÇİN ÖLÜR" PAYLAŞIMI

Şehit Çalışkan'ın, sosyal medyadaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur" yazdığı görüldü.

BİR ACI HABER DE BİTLİS'TEN

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

  • Güncel 22 Mart 2018 17:40
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