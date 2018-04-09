Afrin'de öldürülen PKK'lı teröristin kimliği şoke etti!

Tıp okurken PKK'ya katılan Amerikalı Alina Sanchez'in, Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak için görevlendirildiği ortaya çıktı. Afrin operasyonunda ölü ele geçirilen Legerin Çiya kod adlı Amerikalı Alina Sanchez'in, Kandil'deki PKK kamplarından Afrin'e yollandığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Alina Sanchez'in, ülkesinde tıp fakültesinde okurken, 2011 yılında Kuzey Irak'a geldiği ve terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edildi.

Tıbbi bilgisi nedeniyle burada teröristlere sağlık hizmeti veren Sanchez'in, özellikle örgütün elebaşlarından Avereş kod adlı Mustafa Karasu ve Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak için görevlendirildiği öğrenildi. Alina Sanchez'in daha sonra Suriye'deki PYD/ YPG'ye gönderildiği ve Zeytin Dalı Harekâtı sırasında da etkisiz hale getirildiği belirlendi.