Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları bazı bölgelerde kontrolü sağladı.... ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan ve teröristlerin kutsiyet atfettikleri Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerleyişleri sürüyor. Yakalanan PKK'lıların görüntüleri düşmeye başladı... İşte Afrin'den sıcak görüntüler...