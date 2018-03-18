Afrin'de kontrol sağlandı, Hatay'da camilerde sela okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Afrin'de sabah saat 08.30 itibariyle kontrolü sağlaması yurtta sevinçle karşılandı. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması nedeniyle Suriye sınırındaki Hatay'da da bazı camilerde sela okundu.

TSK ve ÖSO güçlerinin 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için de bazı camilerde sela okunmuştu.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)