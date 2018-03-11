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Afrin'de kaybeden YPG'den skandal çağrı!

Afrin'de kaybeden YPG'den skandal çağrı!

Afrin'in terörden temizlenmesiyle eş zamanlı olarak terör örgütü yandaşları, Avrupa'da gösteriler düzenlemeye başladı.Sahada kaybeden YPG/PKK son çare olarak Avrupa'da eylemler yaparak Afrin'i kurtarma yolunu deniyor..

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 10:22 - Güncelleme: 11-03-2018 10:22

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 51. gününde başarılı bir şekilde devam ediyor. Afrin'de Mehmetçik ve ÖSO temizliğe devam ederken terör yandaşları da boş durmuyor. YPG/ PKK son çare olarak Avrupa'da eylemler yaparak Afrin'i kurtarma yolunu deniyor.

Almanya Berlin'de, PKK/PYD terör örgütü destekçileri sokaklara çıktı. Afrin'in terörden temizlenmesiyle eş zamanlı olarak terör örgütü yandaşları, Avrupa'da gösteriler düzenlemeye başladı. Gösterilere müdahale etmeyen Alman polisi, terör propagandası yapılmasına göz yumuyor. FETÖ'cüler de PKK'ya açık destek veriyor.

ELEBAŞINDAN İŞGAL ÇAĞRISI

YPG/PKK elebaşlarından Hediye Yusuf "Afrin'de durum ağırlaşıyor" diyerek, "Bütün halkımız bulundukları her yerde alanlara çıkarak, Türk ve Rus kurumlarına yürüyüp kararlı eylemler yapmalılar. Bütün Rus ve Türk Elçilik & Konsoloslukları işgal edilmeli" şeklinde provokasyon çağrısı yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Mart 2018 11:28 hele kahpeye bak Amerikan malı yiye yiye köleleri olmuş

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