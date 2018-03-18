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Afrin'de Kawa heykel devrildi Kawa heykelinin anlamı ne teröristler için neden önemli?

Afrin'de Kawa heykel devrildi Kawa heykelinin anlamı ne teröristler için neden önemli?

Bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu, burada bulunan ve teröristlerin kutsiyet atfettikleri Kawa heykelini yıktı. Peki Kawa kimdir, Kawa heykeli teröristler için neden önemli, Kawa heykelinin anlamı ne? İşte Kawa heykeline dair merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 11:37 - Güncelleme: 18-03-2018 11:37

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, bazı bölgelerde kontrolü sağladı. ÖSO güçleri, burada bulunan ve teröristlerin kutsiyet atfettikleri Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. Peki Kawa kimdir, Kawa heykeli teröristler için neden önemli? İşte Kawa heykeline dair merak edilenler...

DEMİRCİ KAWA EFSANESİ: Kürtlerde, Nevruz bayramının Fars mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığına inanılır. 

Kürt mitolojisindeki Kawa efsanesine göre, günümüzden 2500 yıl öncesinde Zuhak (Bazı kaynaklara göre Dehak) adında Asurlu çok ama çok zalim bir kralın altında yaşayan Kawa adında bir demirci vardı. Bu kral tam bir canavardı ve efsaneye göre her iki omuzunda da birer yılan bulunuyordu. Her gün bu iki yılanı beslemek için Kürtlerden iki genci sarayına kurban olarak getirtip aşçılarına bu iki çocuğu öldürtüp beyinlerini yılanlarına yemek olarak verdiriyordu.

Aynı zamanda bu canavar kral ilkbaharın gelmesini de engelliyordu. En sonunda bu zulümden bıkan ve bir şeyler yapmak isteyen Armayel ve Garmayel adlı iki kişi kralın sarayına mutfağa aşçı olarak girmeyi başarırlar ve Kralın yılanlarını beslemek için beyinleri alınarak öldürülen çocuklardan sadece birini öldürüp diğerinin gizlice saraydan kaçmasına yardımcı olurlar.

Böylece ellerindeki bir insan beyni ile kestikleri bir koyunun beynini karıştırarak yılanlara vererek her gün bir çocuğun kurtulmasını sağlamış olurlar. İşte bu kaçan kişilerin Kürtlerin ataları olduğuna inanılır ve bu kaçan çocuklar Kawa adlı demirci tarafından gizlice eğitilerek bir ordu haline getirilirler. Böylece Kawa'nın liderliğindeki bu ordu bir 20 Mart günü zalim kralın sarayına yürüyüşe geçer ve Kawa kralı çekiç darbeleri ile öldürmeyi başarır. Kawa etraftaki tüm tepelerde ateşler yakar ve yanındakilerle birlikte bu zaferi kutlarlar. Böylece Kürt halkı zalim kraldan kurtulmuş olur ve ertesi gün ilkbahar gelmiş olur.

Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler...Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler...Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler...Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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