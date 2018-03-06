Afrin'de iki köy daha terörden temizlendi

Afrin son dakika... TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda dün akşam saatlerinde Göbelek ve Kureybe köyleri teröristlerden tamamen temizlendi. Bu arada ÖSO birlikleriyle birlikte çatışma bölgesine giren gazeteci İrfan Sapmaz, Raco'daki çatışma anlarını saniye saniye kaydetti.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 noktayı ele geçirdi.

DHA muhabiri İrfan Sapmaz, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte girdiği Raco'daki çatışmaları saniye saniye kaydetti. İşte Sapmaz'ın sosyal medya hesabından yayınladığı o anlar;