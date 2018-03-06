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Afrin'de iki köy daha terörden temizlendi

Afrin'de iki köy daha terörden temizlendi

TSK'nın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda iki köy daha teröristlerden tamamen temizlendi. Askeri birlikler, Afrin'in Göbelek ve Kureybe köylerine girmeyi başardı.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 20:53 - Güncelleme: 06-03-2018 00:38

Afrin son dakika... TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda dün akşam saatlerinde Göbelek ve Kureybe köyleri teröristlerden tamamen temizlendi. Bu arada ÖSO birlikleriyle birlikte çatışma bölgesine giren gazeteci İrfan Sapmaz, Raco'daki çatışma anlarını saniye saniye kaydetti.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 noktayı ele geçirdi.

DHA muhabiri İrfan Sapmaz, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte girdiği Raco'daki çatışmaları saniye saniye kaydetti. İşte Sapmaz'ın sosyal medya hesabından yayınladığı o anlar;

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 05 Mart 2018 21:32 TSK Sivil kayıp tespiti için hangi doğrulama ölçütlerini kullanıyor?.......... Hükümetinizin tespit ettiği sivil kayıp sayısı sıfır mıdır?

    CEVAP YAZ 2 2
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