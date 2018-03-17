Afrin'de halk YPG'nin depolarını basıp yağmaladı

Afrin'de TSK karşısında hezimet yaşayan YPG'ye bir darbe halktan geldi. Kuşatmaya alınan şehir merkezinde panik ve bozgun havası hakim. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.

TRT Radyo Kurdi'den Afrin halkına çağrı!

Afrin son durum TSK'dan yeni açıklama