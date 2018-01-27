Afrin’de dikkat çeken Öcalan posterleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik Zeytindalı Harekatı başlatırken, Afrin’in her noktasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri ile donatıldığı belirlendi.



ÖCALAN POSTERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR: Afrin’i kontrol altında tutan PYD-YPG terör örgütünün PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğuna ve iki terör örgütü arasında organik bağ olduğuna ilişkin en net delillerden birinin Afrin’e asılan Öcalan posterleri olduğuna dikkat çekiliyor.



