Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik Zeytindalı Harekatı başlatırken, Afrin’in her noktasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri ile donatıldığı belirlendi.
ÖCALAN POSTERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR: Afrin’i kontrol altında tutan PYD-YPG terör örgütünün PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğuna ve iki terör örgütü arasında organik bağ olduğuna ilişkin en net delillerden birinin Afrin’e asılan Öcalan posterleri olduğuna dikkat çekiliyor.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Afrin’de dikkat çeken Öcalan posterleri haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER