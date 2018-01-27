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Afrin’de dikkat çeken Öcalan posterleri

Afrin’de dikkat çeken Öcalan posterleri

Afrin’in önemli kavşak noktalarındaki dev afiş ve posterlerde Öcalan’ın değişik zamanlarda çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 09:51 - Güncelleme: 27-01-2018 09:51

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik Zeytindalı Harekatı başlatırken, Afrin’in her noktasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri ile donatıldığı belirlendi.

ÖCALAN POSTERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR: Afrin’i kontrol altında tutan PYD-YPG terör örgütünün PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğuna ve iki terör örgütü arasında organik bağ olduğuna ilişkin en net delillerden birinin Afrin’e asılan Öcalan posterleri olduğuna dikkat çekiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • tertemizlik 27 Ocak 2018 13:56 bize kahpelik ettiği için abd ye,nota verip, kanlı katil pkknın başı terörist öcalanı, asalım artık

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