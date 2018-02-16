  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin'de çatışma! 7 Mehmetçik yaralandı

Afrin'de çatışma! 7 Mehmetçik yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında süren Afrin operasyonunda, Cinderes'te çıkan iki çatışmada 7 askerimiz yaralandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-02-2018 22:15 - Güncelleme: 16-02-2018 00:40

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 7 askerin yaralandığını açıkladı. TSK Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

KÖYLER TEK TEK TERÖRDEN TEMİZLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, bugün Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlediği operasyonla Harab Summak köyünü teröristlerden temizlemişti

Öğle saatlerinde de Duraklı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Divan Fevkani köyleri teröristlerden temizlenmişti.

Minik ellerden Afrin şehidi için fidan Minik ellerden Afrin şehidi için fidan Minik ellerden Afrin şehidi için fidan Minik ellerden Afrin şehidi için fidanHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin'de çatışma! 7 Mehmetçik yaralandı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Şubat 2018 22:49 27. gününde Sınır hattına yakın Cinderes'te çatışma varsa durum iyi değil galiba! ...

    CEVAP YAZ 4 19
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat