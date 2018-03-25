Afrin'de bunu da yaptılar! Kan donduran tuzak...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG'den temizlenen Afrin kent merkezinde hayat normale dönmeye başladı. Teröristlerin ilçeden kaçarken çevredeki pek çok yeri el yapımı patlayıcıyla tuzaklaması nedeniyle ilçede titizlikle bomba taramaları ve imha çalışmaları devam ediyor. Düzeneklerden bir tanesinin, cansız çocuk manken üzerine hazırlanması dikkat çekti.