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Afrin'de bir köy daha teröristlenden temizlendi

Afrin'de bir köy daha teröristlenden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerin, Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha teröristlenden temizlendi.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 21:49 - Güncelleme: 08-03-2018 00:41

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Maçale köyünü teröristlerden arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Maçale köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve ÖSO birlikleri, ayrıca bugün Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine hakim olan 'Cinderes Tepesini' ele geçirdi. Stratejik öneme sahip tepe, terör örgütü YPG/PKK'nın Cinderes'teki ilk savunma hattıydı.

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuş, beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.

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