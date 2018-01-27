Afrin'de bir köy daha ele geçirildi! İşte yaklanan YPG'liler

Afrin'de bir köy daha ele geçirildi! İşte yaklanan YPG'liler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 8'inci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı. Buna göre, harekatta şu ana kadar 394 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütlerine ait 340 hedef imha edildi. Harekatın ilk bir haftasında TSK'dan 13, Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) da 24 asker yaralandı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır" ifadeleri yer aldı.

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Afrin'de bir köy daha ele geçirildi! İşte yaklanan YPG'liler

Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesindeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi. Operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

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Afrin'de bir köy daha ele geçirildi! İşte yaklanan YPG'liler

TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak'ta başlattığı harekat kapsamındaki kara operasyonunda, Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali Köy, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Syria Tel tepesi terör örgütünden alınmıştı.

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Afrin'de bir köy daha ele geçirildi! İşte yaklanan YPG'liler

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri ve jetler tarafından da ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden yükselen duman Kilis'ten de görüldü.

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