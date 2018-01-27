Afrin'de bir köy daha ele geçirildi! İşte yaklanan YPG'liler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 8'inci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı. Buna göre, harekatta şu ana kadar 394 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütlerine ait 340 hedef imha edildi. Harekatın ilk bir haftasında TSK'dan 13, Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) da 24 asker yaralandı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır" ifadeleri yer aldı.