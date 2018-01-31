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Afrin'de Alkana köyü terörden arındırıldı

Afrin'de Alkana köyü terörden arındırıldı

Afrin'de son durum... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki terör noktalarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Alkana köyünün PYD/PKK'nın terörden arındırıldığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 21:21 - Güncelleme: 31-01-2018 00:21

AFRİN operasyonunda son dakika... AA'nın haberine göre, TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Alkana köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre çatışmaların ardından bugün ele geçirilen Süleyman Halil ve Sati Şaği'nin ardından akşam saatlerinde Alkana köyü de PYD/PKK'dan arındırıldı.

Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı.
Böylece harekatın 11. gününde Afrin'in beş beldesinde 18'si köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK destekli muhaliflerin aldığı Alkana köyü

ELE GEÇİRİLEN BÖLGELER

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının belirtildiği açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği bildirildi.

Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur."

İdlib'te askeri konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi

 

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