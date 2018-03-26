Afrin'de ahırda bulundu! Mehmetçik'in şaşıp kaldığı an

Zeytin Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Afrin'de arama tarama faaliyetini sürdüren Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ve polis özel harekat timleri, terörden arındırılan Ambarlı köyünde terör örgütü YPG/PKK'nın el yapımı patlayıcı (EYP) imalathanesini ortaya çıkardı.

Afrin'de ahırda bulundu! Mehmetçik'in şaşıp kaldığı an

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost-kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek yürütülen harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor.

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Afrin'de ahırda bulundu! Mehmetçik'in şaşıp kaldığı an

Afrin'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları, Afrin'in Ambarlı, Akbez, Korzlu, Hopol, Kodlaki ve Şeyh Obası köylerindeki patlayıcıları temizleme çalışmasını sürdürdü.

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Afrin'de ahırda bulundu! Mehmetçik'in şaşıp kaldığı an

EVİN AHIRINI İMALATHANE YAPMIŞLAR!: Bölgede teröristlerin yerel halkı baskı altına alarak kullandıkları ev ve barınakları tespit eden komando ve polis özel harekat timleri, Ambarlı köyünde terör örgütünün bir evin ahırını EYP imalathanesi olarak kullandığını belirledi. Ahırdaki aramalarda bulunan 10 adet TM 57 antitank mayını, 5 el yapımı boru tipi patlayıcı, 3 el yapımı (tökez teli tarzı) düzenek kontrollü şekilde imha edildi.

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Afrin'de ahırda bulundu! Mehmetçik'in şaşıp kaldığı an

KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE PATLATTILAR: Teröristlerin kaçarken bıraktıkları patlayıcıların arasında şarapnel etkisi yaratmak için düdüklü tencerenin içine amonyum nitrat konularak infilak maddeleri yerleştirilmiş, diğer patlayıcılarla güçlendirilmiş elektrikli fünye düzeneği dikkati çekti. Aramalarda bulunan antitank mayınları, bilyeler ve değişik metallerle güçlendirilmiş, infilak fitili ve devrelerle tamamlanmış çok sayıda EYP de kontrollü şekilde patlatıldı.

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