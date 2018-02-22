  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin'de ABD gazetesini şoke eden manzara!

Afrin'de ABD gazetesini şoke eden manzara!

Afrin operasyonu 33. gününde devam ederken ABD'nin en çok satan gazetelerinden The New York Times gazetesi çarpıcı bir habere imza attı. The New York Times gazetesi Afrin'de öldürülen teröristlerin gömüldüğü mezarları yayınladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-02-2018 17:19 - Güncelleme: 22-02-2018 17:19

Öldürülen teröristlerin gömüldüğü mezarları Amerika'da yayın yapan The New York Times gazetesi yayınladı.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 64'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 92 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

1829 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Harekatın başlangıcından itibaren öldürülen terörist sayısı da 1829 oldu. Hergün düzenli olarak gömülen teröristler için mezar yeri bulmakta zorlanan örgüt, farklı bölgelerde mezarlık yaptı.

İşte öldürülen teröristlerin gömüldüğü mezarlar;

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin'de ABD gazetesini şoke eden manzara! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Vatandaş 22 Şubat 2018 17:53 Allah bu hain teröristlerin ölümü için türk askeri güçlerini vesile kılmıştır. Ya afadla, ya zelzele ile ya da bu sekilde helak olup yok olacaklar. Anlarlarsa tabii...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat