Afrin'de ABD gazetesini şoke eden manzara!

Öldürülen teröristlerin gömüldüğü mezarları Amerika'da yayın yapan The New York Times gazetesi yayınladı.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 64'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 92 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

1829 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Harekatın başlangıcından itibaren öldürülen terörist sayısı da 1829 oldu. Hergün düzenli olarak gömülen teröristler için mezar yeri bulmakta zorlanan örgüt, farklı bölgelerde mezarlık yaptı.

İşte öldürülen teröristlerin gömüldüğü mezarlar;