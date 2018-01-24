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Afrin'de 5. günde son durum! YPG dağıldı Burseya düştü mü?

Afrin'de 5. günde son durum! YPG dağıldı Burseya düştü mü?

AFRİN'den gelen son dakika haberi Türk birliğine YPG'nın sızma girişiminden oldu. Teröristlerin bu hamlesi onlara pahalıya patladı. 8 YPG militanı öldürüldü. Afrin harekatının 5. günü bu haberle başlarken Burseya Dağı'na da 3 koldan saldırı başlatıldı. TSK Mara'den de yeni bir cephe açtı. İşte Afrin'de son durum;

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 08:56 - Güncelleme: 24-01-2018 13:35

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nın 5. gününde son dakika haberler arka arkaya düştü. Afrin'nin batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü ele geçirilirken öldürülen terörist sayısı 260'ı aştı. YPG'nin emir komuta zinciri koparken Afrin harekatında şehit sayısı 3'e yükseldi. Hatay'ın Yalangoz mevkiinde konuşlu bulunan 200 kişilik bir komando birliği de sınıra geldi. Hakkari Komando Tugayı'na bağlı birlik, Hatay'ın Hassa sınırından Afrin bölgesine girecek. İşte Afrin harekatının 5. gününde gelen sıcak haberler;

13.30HEDEFTE RECO VE KÖYLERİ VAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şimdiye kadar 20 köyü ele geçirdi. Afrin'de bugünkü hedef Reco kasabası ve köyleri. F-16 uçakları havadan bombardımana başlarken topçularda karadan vuruyor. Bombardımanın YPG'ye ciddi kayıplar verdirdiği bildiriliyor. Reco kasabasında dün akşam YPG ve TSK arasında ilk sıcak temas yaşanmıştı. Umera ve Kude köylerinin bugün alınması planlanıyor.

11.00F-16 UÇAKLARI BURSEYA'YI VURUYOR

TSK üç koldan başlattığı Burseya Dağı operasyonunu hava desteği ile sürdürüyor. Dağı ele geçirmek için yoğun bir saldırı başlatan kara unsurlarına hava bombardımanı ile destek veriliyor. İşte Afrin harekatından gelen sıcak görüntüleri:

10.30KATAR'DAN ZEYTİN DALI DESTEĞİ

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, telefonla aradığı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında Türkiye'yi sonuna kadar desteklediklerini bildirdi. Al-Attiyah, Türkiye'nin talep etmesi durumunda harekata gereken her türlü desteği vereceklerini de vurguladı.

09.10SON DAKİKA : YPG'NİN SIZMA GİRİŞİMİ

Afrin'de 5 gün bir son dakika haberiyle başladı. Türk askeri, birliklere sızma girişiminde bulunan 8 teröristi öldürdü. Teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara sızma girişiminde bulunduğu öğrenildi.

TSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni karelerTSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni karelerTSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni karelerTSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni karelerHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

YENİBURSEYA DAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Afrin harekatında kritik öneme sahip Burseya Dağı'nda göğüs göğüse çatışmalar sürüyor. Dağın bir kısmının kontrolü ele geçirilirken tamamının alınması için hava destekli operasyon başlatıldı. ÖSO birlikleri dün Burseya Dağı'ndan aşırı sis sebebiyle geri çekilmişti. Bugün Burseya Dağı'nı TSK üç koldan saldırdı. Operasyona savaş uçaklarının yanı sıra tank ve top atışları ile destek veriliyor.

YENİ CEPHE AÇILDI HEDEFTE PARSA DAĞI VAR : TSK Zeytin Dalı harekatında Azez’in yanı sıra üçüncü cepheyi Mare’den Tel Rifat’a doğru açtı. Yüzlerce ÖSO savaşçısı Mare cephesinden Tel Rifat’a ilerlemeye başladı. TSK, Azez’den Afrin bölgesine açtığı ikinci cepheden de terör örgütü YPG’nin ağır silahlı kuvvetlerinin bulunduğu Parsa Dağı’na yöneldi.

SAYI5. GÜNDE SON DURUM NE?

Bugün itibariyle 22 köyü kontrol altına alan ve güvenli hale getiren TSK, 8 km’lik derinlemesine operasyonu yatay yönde devam ettiriyor. Son 2 günde alınan ceplere 190’ı aşkın sızma girişimini engelleyen askerler, boş bırakılan bölgelerdeki her hareketliliği takip ediyor ve örgütün kontrol kapasitesini engellemeye çalışıyor. 

08.00YPG'NİN İLETİŞİMİ KOPTU

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 5. gününe girilirken, iletişim imkânları kesilen terör örgütü mesajlarını kuryelerle iletmeye çalışıyor. Terör örgütünün bundan sonra kent merkezine, yerleşim yerlerine yaklaşıldıkça Nusaybin, Cizre’deki gibi DEAŞ taktiklerini kullanarak, tünellerle meskûn mahal savaşına gireceği, bombalı-tuzaklı saldırılara yöneleceği öngörülüyor.

FLAŞAFRİN'DE ŞEHİT SAYISI 3 OLDU

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında şehit sayısı 3'e yükseldi. Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı kurtarılamayarak şehit oldu. Harekattan şu ana kadar iki acı haber gelmişti. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit olmuştu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • mehmet 24 Ocak 2018 13:05 asker alana ciksin ve mertce savasin, bombalamakla bu is olmaz, zavalli süreylileri piyon olarak kullanmamak gerikir.

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