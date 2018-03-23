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Afrin'de 4 grad füzesi ele geçirildi

Afrin'de 4 grad füzesi ele geçirildi

Afrin'in Yukarı Korkan köyünde yapılan arama faaliyetinde, teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Arama çalışmaları sırasında 4 Grad füzesi ele geçirildi

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 10:54 - Güncelleme: 23-03-2018 10:54

Afrin'de el yapımı patlayıcılara yönelik arama faaliyetleri sürüyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YPG/PKK'lı teröristler Afrin'de sivillerin hayatlarını tehdit etmeye devam ediyor.

Bölgede el yapımı patlayıcılara yönelik arama faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, bu kapsamda Afrin'in Yukarı Korkan köyünde arama faaliyetinde bulundu.

Aramada, YPG/PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı tespit edildi. TSK unsurları el yapımı patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.

Öte yandan Afrin'de dün yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında 4 Grad füzesi ele geçirildi.

Afrin'in Yukarı Korkan köyünde yapılan arama faaliyetinde, teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi bulduÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi bulduÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi bulduÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi bulduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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