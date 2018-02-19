Afrin'de 31 günde neler oldu? Rakamlarla Afrin operasyonu...

TÜRK Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 31. gün geride kalıyor. Tam bir aylık Zeytin Dalı Harekatı'nda kaç asker şehit oldu?.. Kaç terörist öldürüldü?.. Kaç belde terörden temizlendi?... İşte rakamlarla Zeytin dalı Harekatı...

KAÇ ASKER ŞEHİT OLDU?: Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 32 askerimiz şehit oldu. Afrin Harekatı'nde en fazla şehidi operasyonun 22'inci gününde verdik. 10 Şubat günü Atak Helikopteri'nin düşmesiyle 2, çatışmalarda da 9 olmak üzere 11 askerimiz şehit düştü. Operasyona giderken kameralara "Düğüne gidiyoruz' diyen 32 yiğit toprağa düştü. Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 143 yaralı askerimiz olduğu sözleri kaydedildi. İşte Afrin'de şehit olan askerlerimizin isimleri, memleketleri ve yarım kalan hikayeleri...

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KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ?: Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak gününden itibaren düzenli olarak operasyonla ilgili ayrıntıları kamuoyuna açıkladı. TSK'dan yapılan son açıklamaya göre harekatın başladığı günden bu yana 1641 terörist etkisiz hale getirildi.

KAÇ MERKEZ PKK'DAN TEMİZLENDİ? Harekatın 31. gününde 5 nokta daha teröristlerden temizlendi. Böylece Afrin çevresindeki 78 nokta terörden arındırılmış oldu. Harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 52'si köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 78 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

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ESED'İN AFRİN ADIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI: Harekatın 31. gününde Suriye Devlet Televizyonu'nun geçtiği haber ortalığı karıştırdı. Suriye televizyonu, "Birkaç saat içerisinde Suriye Ordusu Afrin'e girecek" dedi... Türkiye adına bu tehlikeli adıma cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ordusu YPG'yi temizlemek için Afrin'e giriyorsa sorun yok. YPG'ye kalkan olmak için giriyorlarsa bizi kimse durduramaz" dedi. Suriye kaynakları, "Esed resmi bir açıklama yapmadı" diye geri adım atarken, yabancı ajanslar Suriye yönetimine dayandırarak günlerdir Esed'in orduyu Afrin'e göndermeye hazırlanacağını duyuruyordu.

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