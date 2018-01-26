Afrin'de 2 askerin şehit olduğu mevziler böyle yerle bir edildi

Afrin'de gerçekleşen harekatın 7. gününde PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan ateş altına alındı. 2 askerin şehit edildiği Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından yapılan havadan bombardıman ile imha ediliyor. Bölge karadan fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı. İHA tarafından görüntülenen bombardımanın ardından mevziler ateş topuna dönerken, dumanlar ise gök yüzüne ulaştı.

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