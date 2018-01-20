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Afrin 'zeytin dalı' operasyonu sonrası hükümetten ilk açıklama

Afrin 'zeytin dalı' operasyonu sonrası hükümetten ilk açıklama

TÜRKİYE bugün son dakika Afrin'e zeytin dalı operasyonu başlattı. Hulusi Akar komutanlığında devam eden Afrin zeytin dalı operasyonu sonrası hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan peş peşe açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 19:41 - Güncelleme: 20-01-2018 19:41

Türkiye'nin başlattığı Afrin operasyonu sonrasında hükümetten açıklama geldi. Bekir Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Afrin zeytin dalı operasyonuyla ilgili detaylara yer verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde: “Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamak; teröristlerin sınırdan sızmasını önlemek; bölgede terör koridoru oluşturulmasını engellemek; bölgeyi DEAŞ,PKK,PYD ve YPG terör örgütleri ve teröristlerinden temizleyerek bölgeyi terörden arındırmak; bölgede huzur, barış, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek; bölge halkının can/mal emniyetini sağlamak; bölge halkı üzerindeki baskı, tehdit ve korkuyu kaldırmak; bölgedeki mazlum/mağdur Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı´nı başlatmıştır.

ZEYTİN DALI HAREKATI, MEŞRU VE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN BİR HAREKATTIR

Zeytin Dalı Harekatı, uluslararası hukuk, BMGK terörle mücadeleye yönelik 1624(2005), 2170(2014) ve 2178(2014) kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi´nin 51´inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış, meşru ve uluslararası hukuka uygun bir harekattır. Türkiye, Suriye´nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı ile bu harekatı başlatmış; harekat süresince de bu temel ilkelere riayet edecek ve harekatın hedeflerine başarıyla ulaşmasını müteakip bölgeden ayrılacaktır. Türkiye´nin başlattığı bu harekat; Suriye Devletine, Suriye halkına, Suriye´nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine, bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimize karşı bir harekat değil DEAŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerine karışı başlatılmış bir harekattır. Bölgede yaşayan Türkmenler, Kürtler ve Araplar bizim kardeşimizdir, komşumuzdur. Suriye halkı, bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Araplar ile Türk halkı, aynı dinin mensubudur; aynı Peygamberin ümmetidir; aynı tarihin/kültürün mirasçısıdır ve aynı medeniyetin evlatlarıdır.

GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLER ALINMIŞTIR 

Kimse Türk halkı ve Türkiye ile bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Araplar arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu yok edemeyecektir; aramıza fitne/fesat sokamayacaktır; bizi birbirimize düşman edemeyecektir; tarih, kültür, medeniyet, din ve ümmet birliğimizi bozamayacaktır. Harekatın planlanmasında ve icrasındaki tek hedef, terör örgütleri ve teröristler ile bunlara ait sığınak, barınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerdir. Siviller asla hedef değildir. Siviller zarar görmesin diye her tür planlama yapılmış ve gerekli her tedbir alınmıştır.Yüce Rabbim, milletimizin, ordumuzun ve yurdumuzun muhafızı, yar/yardımcısı olsun. Yüce Rabbim, ordumuzu muzaffer kılsın. Yüce Rabbim, kararlarımızı, adımlarımızı ve uygulamalarımızı doğru/isabetli kılsın. Yüce Rabbim, düşmanın hile ve tuzaklarından askerimizi/Mehmetçiğimizi korusun.” 

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeydin dalı harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye rejimine yazılı bilgi veriyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin dalı harekatıyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “BM dahil tüm taraflara bilgi verdik. Tillerson’a yanımızda olmalısınız’ dedik. Harekatı bir yazıyla Suriye rejimine bildiriyoruz" dedi.

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