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Afrin zaferindeki 18 Mart tarihinin sırrı belli oldu

Afrin zaferindeki 18 Mart tarihinin sırrı belli oldu

Afrin merkezini 5 Mart’ta havan menziline alan TSK, 12 Mart’ta kuşatmayı tamamladı. Sivillerin çıkışını engellemek için ilçenin çıkışında mevzilenen 250 PKK’lı SİHA’lar tarafından imha edilince Cumhurbaşkanı Erdoğan, “18 Mart’ta girin o zaman” emrini verdi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 08:07 - Güncelleme: 27-03-2018 08:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TSK’ya verdiği ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta denk gelen “Afrin’e girin” emrinin detayları belli oldu. Yeni Şafak gazetesi 18 Mart'ın arka planını yazdı. Zeytin Dalı Harekatı’nda ilçe merkezini kuzeyden, doğudan ve batıdan kuşatarak hilal oluşturan TSK VE ÖSO, Afrin ilçe merkezini 5 Mart’ta havan menziline aldı. Bu ana kadar da hava operasyonları azaltıldı ve karadan ilerleyişe ağırlık verildi.

TEHDİTLER GERİDE KALDI
Afrin ilçe merkezi havan menziline girdiğinde, artık bu andan itibaren algı operasyonları sonucu olası hava sahasının kapatılması tehdidi geride bırakıldı. Bu hamleyle TSK, önemli bir taktik ve stratejik başarıya daha imza atarak operasyonu, tüm kozları ve engelleme girişimlerini bertaraf etmek suretiyle tamamlamış oldu.

12 MART’TA KUŞATMA
Afrin ilçe merkezi 12 Mart’ta kuşatıldı. Kuşatma, siviller üzerinden algı operasyonları ve dış müdahalelere izin vermemek için gizli tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekatı yakından takip ediyor, sürekli bilgi alıyordu. Afrin merkezine girilmesi için tek engel, Kandil’den gelen yaklaşık 250 üst düzey PKK’lı teröristin ilçe merkezi çevresinde mevzilenmiş olmalarıydı. Teröristler hem TSK ve ÖSO’nun ilçe merkezine girmesini önlemek hem de ilçeyi terk etmek isteyen sivillerin kaçışlarını engellemek üzere kritik noktaları tutmuşlardı.

İlçe merkezi çevresinde gergin bekleyiş 4 gün sürdü. 16 Mart günü en uygun zamanlamayla düğmeye basıldı. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) gerçekleştirdiği hava operasyonuyla çok sayıda üst düzey PKK’lı terörist, mevzilerinde imha edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte sivillerin tahliyesi kolaylaştı.

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VE BEKLENEN EMİR
Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. Bunun üzerine Erdoğan, ilçe merkezine giriş takvimi üzerinde değerlendirmeler neticesinde “18 Mart’ta girin o zaman” emrini verdi. Başkomutanın emriyle TSK destekli ÖSO güçleri 18 Mart’ta ilçeye girdi. Şehir, hiçbir direniş olmadan teslim alındı. Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bozkurt 27 Mart 2018 08:43 16 Mart ta girilseydi daha anlamlı olurdu. İstanbulun 2. işgalinde sırasında ingilizler tarafından haince şehit edilen 61 askerimize de unutmayalım. Allah Yüce Türk milletini ve askerimizi korusun.

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