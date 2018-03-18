Afrin zaferi ona armağan edilmişti şehit Mithat Dunca'nın eşi konuştu

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik bir görüntü yayınlayarak zaferi dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'ya armağan etti.

Harekatta görev alan komutan, Mehmetçiğe seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar"

"O RAHAT UYUYACAK BİZİM DE İÇİMİZ SOĞUYACAK"

Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçikten gelen bu mesajla duygulandı. Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdiği videolu mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağolsunlar." diye konuştu.