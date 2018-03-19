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Afrin zaferi Barzani yönetimini yıktı kutlamaları iptal ettiler

Afrin zaferi Barzani yönetimini yıktı kutlamaları iptal ettiler

Afrin’in, terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı harekatı kapsamında TSK’nın kontrolüne geçmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) en büyük vilayetlerinden biri olan Süleymaniye’de üç günlük yas ilan edildi. Vilayette Nevruz kutlamaları iptal edildi.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 11:08 - Güncelleme: 19-03-2018 11:08

TSK ÖSO ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı harekatında Afrin merkezinde kontrolü sağlayınca Kuzey Irak yönetiminin tadı kaçtı. IKYB nevruz kutlamalarını iptal etti.

AÇIKLAMA YAPTILAR: IKBY'nin en büyük vilayetlerinden Süleymaniye'nin Valisi Hafal Ebu Bakr'ın yazılı açıklamasında "Afrin'de olanlar nedeniyle Süleymaniye'de üç günlük yas ilan edilmiştir. Nevruz kutlamaları için yapılacak tüm etkinlikler de iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 20 Ocak'tan beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • 0134 19 Mart 2018 13:14 önce nevruzun orta asyadan geldiğini ve Türklerin bayramı olduğunu öğrensinler.

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