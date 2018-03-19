Afrin zaferi Barzani yönetimini yıktı kutlamaları iptal ettiler

TSK ÖSO ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı harekatında Afrin merkezinde kontrolü sağlayınca Kuzey Irak yönetiminin tadı kaçtı. IKYB nevruz kutlamalarını iptal etti.

AÇIKLAMA YAPTILAR: IKBY'nin en büyük vilayetlerinden Süleymaniye'nin Valisi Hafal Ebu Bakr'ın yazılı açıklamasında "Afrin'de olanlar nedeniyle Süleymaniye'de üç günlük yas ilan edilmiştir. Nevruz kutlamaları için yapılacak tüm etkinlikler de iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 20 Ocak'tan beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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