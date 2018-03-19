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Afrin 'Vietnam' olacak demişti! Fırat Erez öyle böyle çarketmedi

Afrin 'Vietnam' olacak demişti! Fırat Erez öyle böyle çarketmedi

AFRİN harekatı konusunda öyle şeyler yazmıştı ki sosyal medya Fırat Erez'in yakasını bırakmıyor. Afrin'in Türkiye için 'Vietnam' olacağı iddiasında bile bulunan Fırat Erez, 58 günde gelen zafer karşısında bakın nasıl çarketti;

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 15:36 - Güncelleme: 19-03-2018 15:51

AFRİN harekatı bir çok kişiyi ters köşeye yatırdı. Onlardan biri de  fotoğrafçı yazar olarak tanınan ve Ahmet Davutoğlu'nun ekibine yakın denilen Fırat Erez oldu. Twitter hesabında Afrin konusunda ahkam kesen Fırat Erez, 'Türkiye'nin Vietnamı olacak' iddialarında bulunmuştu. Fırat Erez harekat öncesinde de "YPG sağlam yığınak yapıyor. Bir çatışma olursa öncekilere benzemeyecek" diyordu.

Fırat Erez'in öngörülerinden biri bile tutmazken Afrin 24 saatte alındı ve YPG kurşun bile sıkamadan tüydü. 18 Martt'ta TSK zaferini ilan edip Türk bayrağını Afrin meydanına çekince sosyal medya alemi Fırat Erez'in yakasına yapıştı. Fırat Erez yazdıkları hatırlatılınca hızlı bir şekilde çarkedip şunları yazdı;

-"Vietnamınız olacak" demedim. "Vietnamınız olmasın" dedim. Her iki taraf için de olmadı ve bu yüzden de 18 Mart sizin değil benim zaferim.

-Evet oldukça fahiş bir hata yaptım. Zeytindalı Harekatının yapıldığı coğrafyayı yanlış değerlendirdim. TSKnın etkin bir zırhlı birlikler saldırısı yapamayacağı üzerine tahmin yürüttüm. Arazinin Doğu-güney hattı zorluyken, kuzey sarkması, tank parkuru gibiymiş. Bunu atladım.

-Tahminim YPGnin de böyle düşünüp, bölgeye sıkı yığınak yapacağı ve sert savaşacağı idi. Bu da kayıpları fazla, yıkıcı bir savaş ve barışın tabutuna yüzlerce yeni çivi demekti. O yüzden (ve aralarla değindiğim yanlış motivasyonlardan) harekata karşı çıktım. Bu bir hataydı.

-Önermem ve savunmam gereken, YPG'nin Afrin'den savaşmadan çekilmesiydi, harekatın yapılmaması değil. Doğal olarak bu da yapılan hataya göre oldukça büyük, peşinde bir sürü başka hatalı tahminler de sürükleyen cinsten bir sapma sayılır. Özellikle de amaçladığımla karşılaştırılınca.

-Yani en kaba haliyle daha az can kaybı YPG'nin çekilmesi seçeneğindeydi, harekatın durdurulmasında değil. YPG'nin Afrin hakimiyetinin kalıcı olmadığını çok önceden beri bilip söylediğim de göz önüne alınınca yaptığım, kaçınılmaz olan karşısında yanlış yerde durmak oldu..

-Hafiletici sebep; Bu yanılgının sürekliliğinde AKP'nin yanlış savaş motivasyonun da etkisi çok. Son iyi bağlandı. Kimsenin Vietnamı filan olmadan olması gereken oldu. Keşke PKK da TC'nin kararlılığını doğru değerlendirip savaştan tümüyle kaçsa, o 1000 kadar ölüm olmasaydı. Bu.

Fırat Erez Afrin harekatı için neler yazmıştı:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 16:30 Kel Kemalist Erol Mütercimleri unutmayın; o da Vietnam benzetmesi yapmıştı.

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