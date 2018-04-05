Afrin uçağına son anda binmekten vazgeçen 25 sanatçı!

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hatay'daki sınır karakoluna sanatçılarla ziyaret için yüzlerce sanatçının çağrıldığını ancak çoğunun gelmediğini yazdı.

Afrin uçağına son anda binmekten vazgeçen 25 sanatçı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sanatçıların sınıra gidip Afrin'deki askerlerimize destek vermesi bazı sanatçıları kızdırdı. Demet Akalın gibi bir çok sanatçı sosyal medyada kendilerinin neden bu tarz organizasyonalara çarğrılmadığını söyleyip sitemde bulundu. Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hatay'daki sınır karakoluna sanatçılarla ziyaret için yüzlerce sanatçının çağrıldığını ancak çoğunun gelmediğini yazdı.

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Afrin uçağına son anda binmekten vazgeçen 25 sanatçı!

Fırat "Hatta geleceğini bildiren 25 isim son anda uçağa binmekten vazgeçmiş" dedi. Hande Fırat'ın övdüğü organizasyonu bir başka Hürriyet yazarı, Cengiz Semercioğlu eleştirdi. Semercioğlu, organizasyon şirketinin hep aynı sanatçıları çağırdığını ve gitmek isteyen birçok sanatçıya organizasyonda yer vermediğini söyledi.

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Afrin uçağına son anda binmekten vazgeçen 25 sanatçı!

Sanatçılarla karakol ziyareti kararının alınış hikayesini Fırat şu sözlerle anlattı: "Sınırda bir karakola birlikte gitme kararı Cumhurbaşkanı’nın doğum gününde alındı. Cumhurbaşkanı, şubat ayındaki doğum gününde sanatçılarla bir araya gelmişti. O görüşmede sanatçılar gruplar halinde karakollara gittiklerini, askerlere moral vermek için ziyaretler yaptıklarını anlattılar. Cumhurbaşkanı, sanatçılara duyarlılıkları için teşekkür etti; ardından da 'Bir kere de beraber gidelim' dedi. Sonrasında da Oğulpınar organizasyonu yapıldı."

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Afrin uçağına son anda binmekten vazgeçen 25 sanatçı!

Organizayonu yapan firmanın sahibinin kendi arkadaşı (Polat Yağcı) olduğunu anlatan ve firmanın adını veren Fırat, gelmeyen sanatçılarıysa şöyle anlattı: "Bu tip organizasyonlarda davetli listesini tabii ki tek başına belirlemiyor. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı Protokolü ile çalışmak zorunda. Bu sefer de aslında kapsamlı bir liste hazırlandı. Sanat dünyasından yaklaşık 200 kişiye davetiye gönderildi. Hatta bunun 100’ünü TRT hazırladı. Sonuçta 200 sanatçı yoktu. Yani gelmeyenler hayli kalabalıktı. Hatta geleceğini bildiren 25 isim son anda uçağa binmekten vazgeçmiş."

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