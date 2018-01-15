Afrin Türkiye için neden önemli?

Afrin Türkiye için neden önemli?

Afrin, PYD-YPG'nin oluşturmaya çalıştığı terör koridorunun batı ucu. Bölgenin topografyası nasıl ve terör gruplarının elindeki silah gücü nedir, yakından bakalım... 2012 yılında Esad yönetiminin çekilmesiyle YPG bölgeyi ele geçirdi. Ama asıl etkinliğini 2015'den itibaren gösteriyor. Bölgenin en önemli stratejik noktası olan Minig Havaalanını ise 11 Şubat 2016'da ele geçirdi. Son saldırılarında YPG 300'e yakın köy ve kasabayı işgal etti. Bu bölgeden Türkiye'ye hem taciz oluyor, hem de Türkiye'nin sınırında terör örgütü PKK'nın uzantısı bir yapılanma bulunuyor.

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Afrin Türkiye için neden önemli?

Geçmişte Afrin ve çevresinde 200 bine yakın bir nüfus vardı ama göçlerle bu sayı 500 bine ulaştı. Nüfusun yarısını Araplar oluşturuyor. Diğer yarısı ağırlıklı olarak Kürtler ve yüzde 8lik bir oranla türkmenler. Ve askeri durum... "Suriye Demokratik Güçleri" adı verilen oluşum, Afrin'de PKK uzantılı YPG ile kadın teröristlerin oluşturduğu YPJ'den meydana geliyor. Sayıları toplam 12 bin. Bölgede ayrıca, 2000 kadar "Ceyşul Suvvar" adı verilen silahlı bir yapılanma bulunuyor.

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Afrin Türkiye için neden önemli?

Afrin'de Amerikan ordusunda görevli "Elite Force" denilen seçkin asker grubu da var. Ama bunların sayısı 100'ü geçmiyor. Rusların da güneyde, eğitim amaçlı konuşlandırılmış 70 askeri bulunuyor. YPG'nin elinde silah olarak neler var? ABD ordusunun yardımıyla gelen; 6 bin adet piyade sınıfı ağır makineli tüfek, 3 bin 500 adet doçka tabir edilen tekerlekli ağır makineli tüfek, 100 adet anti-tank roketi, 250 adet farklı çapta havan sistemi, 300 adet gece görüş ve hedef işaretleyici dürbünü.

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Afrin Türkiye için neden önemli?

Ayrıca, YPG'nin elinde lazer güdümlü anti-tank sistemlerinden Javelin de bulunduğu biliniyor, ama sayı belli değil. Amerikan ordusu YPG'ye 2000 adet zırhlı personel taşıyıcı da hibe etti.

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