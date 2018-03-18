Afrin temizlendi! 58 günde kaç asker şehit düştü? İşte o askerler ve hikayeleri

AFRİN'deki Zeytin Dalı harekatında üçüncü haftanın içinde. Peki Afrin'de şimdiye kadar kaç şehit verdik, şehitlerimizin isimleri nedir? Afrin harekatında bugüne kadar toplam 46 askerimiz şehit oldu. Afrin Harekatı'nde en fazla şehidi 22. günde verdik. 10 Şubat günü Atak Helikopteri'nin düşmesiyle 2, çatışmalarda da 9 askerimiz şehit düştü. 1 Mart günü ise Kel Tepe'de 8 askerimiz şehit düştü. Afrin'de son şehit düşen isim ise aynı zaman Afrin şehitlerinin en rütbelisi oldu. 15 Mart'ta girdiği çatışmada yaralanan Binbaşı Mithat Dunca, Hatay'daki hastanede kurtarılamadı... Böylece 18 Mart itibariyle 46 askerimiz şehit düşmüş oldu.İşte Afrin'de şehit olan askerlerimizin isimleri, memleketleri ve yarım kalan hikayeleri;