Afrin temizlendi! 58 günde kaç asker şehit düştü? İşte o askerler ve hikayeleri

AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda hükümet konağına Türk Bayrağı'nın dikildiği 18 Mart 2018 gününe kadar şehit asker sayısı 46 oldu. Peki Afrin şehitlerinin isimleri nedir ve aslen nereliler? İşte tüm Afrin şehitlerinin kimlikleri ve yarım kalan hikayeleri.

Afrin temizlendi! 58 günde kaç asker şehit düştü? İşte o askerler ve hikayeleri

AFRİN'deki Zeytin Dalı harekatında üçüncü haftanın içinde. Peki Afrin'de şimdiye kadar kaç şehit verdik, şehitlerimizin isimleri nedir? Afrin harekatında bugüne kadar toplam 46 askerimiz şehit oldu. Afrin Harekatı'nde en fazla şehidi 22. günde verdik. 10 Şubat günü Atak Helikopteri'nin düşmesiyle 2, çatışmalarda da 9 askerimiz şehit düştü. 1 Mart günü ise Kel Tepe'de 8 askerimiz şehit düştü. Afrin'de son şehit düşen isim ise aynı zaman Afrin şehitlerinin en rütbelisi oldu. 15 Mart'ta girdiği çatışmada yaralanan Binbaşı Mithat Dunca, Hatay'daki hastanede kurtarılamadı... Böylece 18 Mart itibariyle 46 askerimiz şehit düşmüş oldu.İşte Afrin'de şehit olan askerlerimizin isimleri, memleketleri ve yarım kalan hikayeleri;

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Afrin temizlendi! 58 günde kaç asker şehit düştü? İşte o askerler ve hikayeleri

MİTHAT DUNCA - ESKİŞEHİR: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen son isim Piyade Binbaşı Mithat Dunca oldu. 15 Mart günü yaralandıktan sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Binbaşı Mithat Dunca kurtarılamayarak şehit oldu. Böylece Afrin kent merkezinin kontrol altına alındığı 18 Mart gününe kadar şehit düşen asker sayısı 46'a yükseldi... Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalabak köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

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Afrin temizlendi! 58 günde kaç asker şehit düştü? İşte o askerler ve hikayeleri

TEĞMEN MUHAMMET KIR- ERZURUM: Afrin’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı harekatında 15 Mart günü Piyade Teğmen Muhammet Kır şehit oldu... Şehit Teğmen Kır'ın Erzurumlu olduğu öğrenildi.

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Afrin temizlendi! 58 günde kaç asker şehit düştü? İşte o askerler ve hikayeleri

ORHAN SÜRMEN - KAHRAMANMARAŞ: "Zeytin Dalı Harekatı"nda teröristlerin Kur'an-ı Kerim'in altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı farketmeyen Uzman Çavuş Orhan Sürmen, Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak isteyince bomba patladı. İstikam Uzman Çavuş Orhan Sürmen (23) şehit oldu.. Şehit sürmen Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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