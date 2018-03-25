Afrin tamam şimdi de Menbiç için hazırlanıyor

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından Arap, Türkmen ve Kürt savaşçılardan oluşan ÖSO güçleri, Suriye’nin PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç operasyonu için tatbikat yapmaya başladı.

Afrin tamam şimdi de Menbiç için hazırlanıyor

Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin’de büyük başarı sağlamasının ardından, gözler terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç’e çevrildi. Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’e müdahale için hükümetten üst üste açıklama gelirken bölgede de hareketlenmeler başladı. Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından boşa çıkan Arap, Türkmen ve Kürt savaşçılar, Suriye’nin PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç için tatbikatlara başladıklarını duyurdu. Afrin’in tümüyle kontrol altına alınmasının ardından TSK ve ÖSO birlikleri, saha hazırlık çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Afrin harekatının başarılı şekilde sonlanmasının ve beklenenden kısa sürmesinin askerler arasında rehavete yol açmaması için birlik komutanları askerleri sıkı eğitimlere tabi tutuyor.

16
Afrin tamam şimdi de Menbiç için hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR HIZLANDI: Afrin’in özgürleşmesinin ardından ÖSO bünyesinde Kürt savaşçıların da içinde olduğu El Hamza Tugayı, Menbiç için hazırlıklara başladı. Kürt savaşçılarla gündeme gelen El Hamza Tugayı Kubbesin Bölge Komutanı Muhammet Şibil, “Hızımızı almışken Irak’a kadar PKK’yı temizlemek istiyoruz” dedi. El Hamza Tugayı Arap, Türkmen ve Kürtlerden oluşuyor. Şibil, PKK bölgesindeki iki bin civarında ABD askerini engel olarak görmediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Her ne olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, PKK’yı bu topraklardan sileceğiz.”

26
Afrin tamam şimdi de Menbiç için hazırlanıyor

PKK ile YPG’nin aynı olduğunu, bu terör örgütlerine destek veren ülkelerin de onlar gibi olduğunun altını çizen Şibil, “Biz biliyoruz ki PKK’nın bölgeden çekilmesi için ABD, 2016’dan bu yana Türkiye’ye sayısız söz verdi. Ama hiçbir sözünü tutmadı. Türk diplomatların dediği gibi ‘Türkiye artık kendi göbek bağını kendisi kesecek duruma geldi.’ Önce Allah’ın sonra bizim desteğimizle teröristler bölgeden atılacak.”

36
Afrin tamam şimdi de Menbiç için hazırlanıyor

MENBİÇ DAHA KOLAY OLACAK: Afrin’de elde ettikleri başarının kendilerini daha da güçlendirdiğini ve Menbiç’e girmenin kolay olduğunu ifade eden Şibil, asıl amaçlarının yaşadıkları bölgeleri ve aileleri korumak olduğunu belirterek, “Menbiç için sıkı hazırlıklar yapıyoruz. Önce Menbiç’e gireceğiz, orayı da Afrin gibi, El Bab gibi özgürleştireceğiz. Menbiç’te halk Arap ve Türkmen olduğu için PKK içeriden destek alamayacak, işimiz daha kolay olacak. Türkiye ‘giriyoruz’ dediği anda yarım saat içinde Menbiç’teyiz” dedi.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro