Afrin tamam şimdi de Menbiç için hazırlanıyor

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından Arap, Türkmen ve Kürt savaşçılardan oluşan ÖSO güçleri, Suriye’nin PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç operasyonu için tatbikat yapmaya başladı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin’de büyük başarı sağlamasının ardından, gözler terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç’e çevrildi. Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’e müdahale için hükümetten üst üste açıklama gelirken bölgede de hareketlenmeler başladı. Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından boşa çıkan Arap, Türkmen ve Kürt savaşçılar, Suriye’nin PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç için tatbikatlara başladıklarını duyurdu. Afrin’in tümüyle kontrol altına alınmasının ardından TSK ve ÖSO birlikleri, saha hazırlık çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Afrin harekatının başarılı şekilde sonlanmasının ve beklenenden kısa sürmesinin askerler arasında rehavete yol açmaması için birlik komutanları askerleri sıkı eğitimlere tabi tutuyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

HAZIRLIKLAR HIZLANDI: Afrin’in özgürleşmesinin ardından ÖSO bünyesinde Kürt savaşçıların da içinde olduğu El Hamza Tugayı, Menbiç için hazırlıklara başladı. Kürt savaşçılarla gündeme gelen El Hamza Tugayı Kubbesin Bölge Komutanı Muhammet Şibil, “Hızımızı almışken Irak’a kadar PKK’yı temizlemek istiyoruz” dedi. El Hamza Tugayı Arap, Türkmen ve Kürtlerden oluşuyor. Şibil, PKK bölgesindeki iki bin civarında ABD askerini engel olarak görmediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Her ne olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, PKK’yı bu topraklardan sileceğiz.” Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

PKK ile YPG’nin aynı olduğunu, bu terör örgütlerine destek veren ülkelerin de onlar gibi olduğunun altını çizen Şibil, “Biz biliyoruz ki PKK’nın bölgeden çekilmesi için ABD, 2016’dan bu yana Türkiye’ye sayısız söz verdi. Ama hiçbir sözünü tutmadı. Türk diplomatların dediği gibi ‘Türkiye artık kendi göbek bağını kendisi kesecek duruma geldi.’ Önce Allah’ın sonra bizim desteğimizle teröristler bölgeden atılacak.” Twitter

Facebook

Google Plus

3 6