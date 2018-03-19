Afrin son durum haritası - 15 günde haritalar öyle bir değişti ki...

AFRİN'de Türk ordusunu yine bir kahramanlık destanına imza attı. Olmazları olduran TSK, Afrin'e tüm tahminleri ve analizleri altüst ederek beklenenden aylar önce üstelik de sıfır sivil kayıpla aldı. TSK'nın zaferi dünya aleme parmak ısırtırken gelin 15 günde Afrin haritası nasıl değişmiş adım adım bu zafer nasıl gelmiş bir gözatalım.

Afrin haritası / Tarih 4 Mart 2018 : Bu harita Afrin alınmadan 15 gün öncesine ait. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini henüz yeni almıştı. Hedefte Cinderes vardı ve TSK kritik noktayı atış menziline almıştı. Terör örgütü PKK/YPG nazarında Cinderes alınması en zor noktaydı.

Afrin haritası tarih 8 Mart 2018 : Terör örgütünün alınamaz dediği Cinderes, bir gecede düştü. YPG/PKK militanları kurşun atmadan kaçıp Afrin kent merkezindeki 'sözde büyük' savunmaya katıldılar. Afrin haritası Cindires'in alınması ile birlikte büyük oranda değişti. Afrin'den önce TSK'nın önünde kalan son durum Mabatlı'ydı.

Afrin haritası tarih 12 Mart 2018 : Bir hafta öncesinin haritası bu... Cinderes'i alan TSK siviller zarar görmesin diye Halep'e bir geçiş koridoru bırakmış. 5 belde alınmış PKK/YPG'den temizlenen köy sayısı 151'e ulaşmış.

Afrin haritası tarih 16 Mart 2018 : Afrin'in alınmasına sadece 2 gün kalmış. Öldürülen terörist sayısı 3530'a çıkarken YPG/PKK telsizlerinden Kandil'e 'Afrin'de kalırsak telef oluruz' mesajları yollanmaya başlamış. Sivillerin kentten ayrılmasını önlemeye çalışan teröristler bunda başarılı olamayınca onların arasına karışıp kaçmaya başladılar.

Afrin haritası 17 Mart 2018 : Afrin'in alınmasına sadece 1 gün kalmış. Şeyh Hadid - Mabatlı ve Afrin arasındaki bağlantılar koparılmış ve bu alanlar TSK'nın eline geçmiş. Afrin'e giden yollar tutulmuş ve sadece siviller için geçiş koridoru açık bırakılmış. PKK/YPG destekçilere Afrin kent merkezinde büyük bir savaş beklentisi içinde... İddiaları TSK'ya burada büyük kayıplar verdirileceği, kent savaşı ile Afrin'in elde tutulacağı.

Afrin haritası 18 mart sabahı : Terör örgütü ve destekçilerinin şok üstüne şok yaşadığı gün. Türk Silahlı Kuvvetleri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde yeni bir destan daha yazdılar. Alınması Mayıs ayını bulur denilen Afrin harekatın 58. gününde tamamen ele geçirildi. Dünya bu başarıyı şaşkınlıkla izlerken terör örgütü PKK/YPG teröristleri tek kurşun atmadan tabana kuvvet kaçtılar.

Afrin haritası son hali : 18 Mart sabahı Afrin kent merkezini alan TSK, Şeyhd Hadid ve kalan yerleri de akşamına terör örgütünden tamamen temizledi. Afrin'de 19 Mart 2018 tarihli son harita işte bu şekilde: Heryerde TSK ve heryerde huzur var.