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Afrin sınırındaki tepeye dev Türk bayrağı

Afrin sınırındaki tepeye dev Türk bayrağı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Afrin'i gören bir tepeye Türk bayrağı dikildi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 18:40 - Güncelleme: 28-03-2018 18:40

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çobanlık yapan Bekir Şanverdi'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı Afrin'i gören bir tepeye taşlarla yaptığı 150 metrekarelik Türk bayrağı bölgeye gelenlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. 

Vatandaşların ilgisine duyarsız kalmayan Reyhanlı Belediyesi de bölgede çalışma başlattı. 

Bayraklı Tepe olarak anılan bölgenin yolunu genişleten belediye ekipleri, insanların tepeye rahatça çıkması için merdiven yaptı.

Alana dikilen 12 metre uzunluğundaki direğe 35 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.

Işıklı dev harflerle "Reyhanlı" yazılan alanda çevre düzenlemesi çalışmaların sürdüğü, daha sonra törenle açılış yapılacağı bildirildi.

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  • Misafir 28 Mart 2018 19:01 Euro 5 liraya dayandı, Dolar 4 Lirayı aştı _____________Borçlar katlandı, iflas kaçınılmaz!..----->>>>>>>>>>> Bayrak Diktik!--------

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