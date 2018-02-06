Afrin şehitlerinin sayısı kaç oldu? İşte tüm şehitlerin isimleri ve hikayeleri

Afrin şehitlerinin sayısı kaç oldu? İşte tüm şehitlerin isimleri ve hikayeleri

AFRİN'deki Zeytin Dalı harekatında üçüncü haftanın içinde. Peki Afrin'de şimdiye kadar kaç şehit verdik, şehitlerimizin isimleri nedir? Afrin harekatında bugüne kadar toplam 17 askerimiz şehit oldu. Afrin Harekatı'nde en fazla şehidi 15. günde verdik. Harekatın 15. günü olan 3 Şubat'ta 2 asker çatışmalarda, 6 asker de roketle vurulan tankta şehit oldu. Bugün şehit olan Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın 10 gün önce ilk kez baba olduğu ve Afrin'de operasyonda olduğu için kızını göremeden şehadet şerbetini içtiği öğrenildi. İşte Afrin'de şehit olan askerlerimizin isimleri, memleketleri ve yarım kalan hikayeleri;

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Afrin şehitlerinin sayısı kaç oldu? İşte tüm şehitlerin isimleri ve hikayeleri

ŞAHİN KAYA - NEVŞEHİR : Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya 6 Şubat günü şehit oldu. Şehidin acı haberi Nevşehir'deki yakınlarına verildi. Şehidin 1 yıllık evli olduğu, eşi Rabia Kaya'nın 10 gün önce kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Havalimanındaki törene şehidin eşi Rabia Kaya, askeri kamuflaj giyerek katıldı.

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Afrin şehitlerinin sayısı kaç oldu? İşte tüm şehitlerin isimleri ve hikayeleri

AHMET AKTEPE - ERZURUM : Piyade Teğmen Ahmet Aktepe (32), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gittiği Afrin'de yaralanarak getirildiği Hatay'daki hastanede 5 Şubat günü Şehit Aktepe'nin Erzurum'daki yakınlarına acı haber verildi. Eşi öğretmen olan şehit Aktepe'nin, 3 yaşında Esra Aysima isimli bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Teğmen Aktepe bugün Erzurum'da toprağa verilecek.

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Afrin şehitlerinin sayısı kaç oldu? İşte tüm şehitlerin isimleri ve hikayeleri

SELİM VURDAL - İSKENDERUN : Afrin operasyonları sırasında 4 Şubat pazar günü 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal şehit düştü. Şehit Vurdal, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

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