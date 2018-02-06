Afrin şehitlerinin sayısı kaç oldu? İşte tüm şehitlerin isimleri ve hikayeleri

AFRİN'deki Zeytin Dalı harekatında üçüncü haftanın içinde. Peki Afrin'de şimdiye kadar kaç şehit verdik, şehitlerimizin isimleri nedir? Afrin harekatında bugüne kadar toplam 17 askerimiz şehit oldu. Afrin Harekatı'nde en fazla şehidi 15. günde verdik. Harekatın 15. günü olan 3 Şubat'ta 2 asker çatışmalarda, 6 asker de roketle vurulan tankta şehit oldu. Bugün şehit olan Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın 10 gün önce ilk kez baba olduğu ve Afrin'de operasyonda olduğu için kızını göremeden şehadet şerbetini içtiği öğrenildi. İşte Afrin'de şehit olan askerlerimizin isimleri, memleketleri ve yarım kalan hikayeleri;