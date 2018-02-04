Afrin şehitlerinin naaşı Gaziantep'e getirildi

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerin PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, şehit edilen 5 askerin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şehit edilen askerin naaşları, yapılacak otopsinin ardından yarın sabah saatlerinde Gaziantep'ten memleketlerine uğurlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 14 gün geride kalırken, TSK’nın özel operasyon birlikleri Darmık Dağı’nı teröristlerden temizledi ve Türk bayrağı dikti. Harekâtta bugüne kadar 825 PKK/PYD’li terörist öldürüldü. TSK'dan son yapılan açıklama da ise Afrin'de 5 askerimizin şehit düştüğü belirtildi.

İşte konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklama:

TSK: TANK SALDIRISINDA ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.