Afrin şehitlerinin isimleri belli oldu! İşte kimlikleri ve memleketleri

AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde, düşen Atak helikopterinde şehit olan 2 asker ile birlikte tam 11 askerimiz şehit düştü. Kahraman askerlerimizin kimlikleri de belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun (26) acı haberi Giresun'un Çamoluk ilçesindeki ailesine verildi.

Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 3 yıl önce evlenen şehit Karacaoğlu'nun acı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.