Afrin şehitlerinin isimleri belli oldu! İşte kimlikleri ve memleketleri

TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olduğu açıklanan 11 askerin kimlikleri de belli oldu. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizin acı haberi ailelerine ulaştı.

Afrin şehitlerinin isimleri belli oldu! İşte kimlikleri ve memleketleri

AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde, düşen Atak helikopterinde şehit olan 2 asker ile birlikte tam 11 askerimiz şehit düştü. Kahraman askerlerimizin kimlikleri de belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun (26) acı haberi Giresun'un Çamoluk ilçesindeki ailesine verildi.
Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 3 yıl önce evlenen şehit Karacaoğlu'nun acı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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Afrin şehitlerinin isimleri belli oldu! İşte kimlikleri ve memleketleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin acı haberi memleketi Eskişehir’e ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Eskişehirli şehidin evli 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin babasını uzun süre önce kaybettiği belirtilirken, ailesi Ankara’da görev yaptığına yönelik bilgilerinin olduğunu söyledi. Acı haberi alan komşular ise evin önünde toplandı. Öte yandan aile için sağlık ekipleri hazır bekletildi.

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Afrin şehitlerinin isimleri belli oldu! İşte kimlikleri ve memleketleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın acı haberi Kartal’da bulunan baba ocağına ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Afrin şehitlerinin isimleri belli oldu! İşte kimlikleri ve memleketleri

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı. Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Serdar Can Gökçe ve sağlık ekipleri, Akine Mahallesi'nde yaşayan aileye haber verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

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