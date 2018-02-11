Afrin şehitleri son yolculuklarına çıktı! Yürekler yandı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenazelerinde onbinlerce insan saf tuttu. Annelerin, eşlerin, kardeşlerin sözleri yürek yaktı.

Afrin şehitleri son yolculuklarına çıktı! Yürekler yandı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenazelerinde onbinlerce insan saf tuttu. Kimi anneler "Oğlum, annen sana hasret, annen seni çok seviyor" diye gözyaşı dökerken, "Hasan'ım dimdik ayaktayım. Bırakma bizi" diye ağladı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atılan cenaze törenlerinde yürekler bir kez daha kor olup yandı...

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Afrin şehitleri son yolculuklarına çıktı! Yürekler yandı...

Afrin'de kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33), İzmir'de toprağa verildi.Cenaze törenine şehit Karaman'ın emekli emniyet müdürü olan babası Uğur Salim, annesi Habibe, eşi Duygu, kardeşleri Ahmet ve Harika Cemrenur Karaman ile yakınlarının yanı sıra binlerce kişi katıldı. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenilen şehit Karaman'ın naaşının camiye getirilişi sırasında tekbir getirildi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Şehidin annesi, babası ve kardeşleri katafalka konan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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Afrin şehitleri son yolculuklarına çıktı! Yürekler yandı...

Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada baba Uğur Salim Karaman da tabutu omuzladı. Tabut taşınırken tekbirler getirildi, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Anne Habibe Karaman, top arabasına konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü, "Oğlum, annen sana hasret, annen seni çok seviyor" dedi.

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Afrin şehitleri son yolculuklarına çıktı! Yürekler yandı...

10 BİN KİŞİ KATILDI: Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in (28) cenazesi, memleketi Samsun'da 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Samsun'un Havza ilçesindeki Kevser Camii'nde düzenlenen törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve protokol üyeleriyle birlikte on binden fazla kişi katıldı.

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