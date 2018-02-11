Afrin şehitleri son yolculuklarına çıktı! Yürekler yandı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenazelerinde onbinlerce insan saf tuttu. Kimi anneler "Oğlum, annen sana hasret, annen seni çok seviyor" diye gözyaşı dökerken, "Hasan'ım dimdik ayaktayım. Bırakma bizi" diye ağladı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atılan cenaze törenlerinde yürekler bir kez daha kor olup yandı...