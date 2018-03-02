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Afrin şehitleri son dakika! Şehitlerimizin isimleri

Afrin şehitleri son dakika! Şehitlerimizin isimleri

Afrin şehitleri son dakika haberi yürekleri dağladı. Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik operasyonda 8 güvenlik görevlisinin şehit düştüğünü duyurdu. Terör örgütüyle çıkan çatışmada 13 asker de yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 00:30 - Güncelleme: 02-03-2018 00:30

AFRİN şehitleri son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada 8 askerin şehit düştüğünü duyurdu. 

Afrin'de sivillerin arkasına sığınan PKK/PYD terör örgütü, bir kez daha sivil yerleşim yerlerini kendilerine kalkan olarak kullandı. TSK'nın sivil yerleşim birimlerine yönelik hassasiyetini kullanan teröristler, askeri birliğe saldırdı.

DHA'nın haberine göre Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlerle çıkan çatışmada ilk olarak 5 askerin şehit düştüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Genelkurmay'dan ikinci bir açıklamayla şehit sayısının 8'e yaralı sayısının ise 13'e yükseldiği belirtildi. Yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor.

Yaklaşık 100 kişilik terörist grubun bölgedeki tünel ağından sızmaya çalıştığı, çok sayıda teröristin öldürüldüğü de belirtiliyor.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

- Şehit Jandarma Astsubay Uğur Palancı
- Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek
- Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç
- Şehit Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel
- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol
- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin
- Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik
- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe

Doğum gününden 1 gün sonra şehit oldu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Mart 2018 01:42 Mekanlari cennet olsun türk milleti vatan için ölen sehitlerini asla yasini unutmayacaktır daima yasarlar cunku

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